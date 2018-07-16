Денисова надеется, что Трамп и Путин договорятся об освобождении политзаключенных

Омбудсмен рассчитывает на обсуждение украинской темы на саммите в Хельсинки

На встрече в Хельсинки президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут обсудить тему украинских политзаключенных. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По словам Денисовой, сначала при анонсе тем, которые будут подняты на встрече Трампа с Путиным, вопрос обмена украинских политзаключенных не звучал.

"Думаю, тема Украины будет подниматься, что потому что в анонсе такая тема прозвучала. Я молюсь, чтобы был разговор о наших политзаключенных: об Олеге Сенцова, Владимире Балуха, Клыхе, Карпюке, Сущенко и других. Я думаю, что тема Украины будет звучать, в частности, ситуация с нашими политзаключенными, их освобождение и обмен ", - отметила Денисова.

Напомним, ранее немецкий политолог Андреас Умланд допустил, что результатом встречи президента Путина с Трампом может быть освобождение украинских политзаключенных. Умланд не исключает, что после саммита Путин освободит украинского режиссера Олега Сенцова.