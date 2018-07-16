Трамп и Путин могут договорится об освобождении украинских политзаключенных, - немецкий политолог

По словам Умланда, экономические интересы России сейчас таковы, что она готова пойти на уступки в вопросе Донбасса

Результатом встречи президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом может быть освобождение украинских политзаключенных. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал немецкий политолог Андреас Умланд.

Так, он отметил, что изначально подразумевалось, что на встрече речь будет идти в основном о Сирии. Но сейчас есть некоторые сигналы о том, что будет обсуждаться и Украина.

"В частности, ситуация на Донбассе. Может быть, экономические интересы России сейчас таковы, что она готова пойти на уступки в вопросе Донбасса, чтобы сократить санкции", - рассказал Умланд.

Эксперт также не исключил, что результатом встречи Путина и Трампа может быть договоренность об освобождении украинского политзаключенного Олега Сенцова.

"Я не исключаю, что Сенцов будет освобожден, потому что (для Путина, - ред.) это такой символический акт, который ему мало что стоит. Я думаю, что конгресс и элита США сейчас очень жестко настроены против Путина из-за того, что сейчас на государственном уровне есть подтверждение попыток России повлиять на выборы 2016-го года. Поэтому я не думаю, что в санкциях, в вопросе с Сенцовым Трамп будет играть решающую роль. Скорее всего, тут могут быть новые инициативы со стороны конгресса США, может даже вопреки воле Трампа", - считает Умланд.

Он также отметил, что не исключает прогресс в вопросе освобождения политзаключенных.

"Это был бы наименее сложный шаг для Путина - проявить какую-то добрую волю. Не исключаю, что Путин постарается дать трампу какой-то позитивный сигнал. Вопрос с политзаключенными наиболее простой инструмент чтобы улучшить атмосферу", - добавил эксперт.

Отметим, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет сегодня, 16 июля, в столице Финляндии - городе Хельсинки. Саммит двух президентов начнется в 13:20 по местному времени.

Как известно, встреча Трампа и Путина продлится полтора часа и пройдет в два этапа - сначала президенты проведут переговоры один на один, а после этого к ним присоединятся делегации США и России. Также, по итогам саммита должна быть принята совместная декларация, которая будет озвучена в ходе пресс-конференции в 16:50. Кроме того, встречу проведут глава МИД России Сергей Лавров и американский госсекретарь Майк Помпео.