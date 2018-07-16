Денисова сподівається, що Трамп і Путін домовляться про звільнення політв'язнів

Омбудсмен розраховує на обговорення української теми на саміті в Гельсінкі

На зустрічі в Гельсінкі президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін можуть обговорити тему українських політв'язнів. Про це в коментарі РБК-Україна розповіла уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова.

За словами Денисової, спочатку при анонсі тем, які будуть підняті на зустрічі Трампа з Путіним, питання обміну українських політв'язнів не звучало.

"Думаю, тема України буде підніматися, тому що в анонсі така тема прозвучала. Я молюся, щоб була розмова про наших політв'язнів: про Олега Сенцова, Володимира Балуха, Клиха, Карпюка, Сущенка та інших. Я думаю, що тема України буде звучати, зокрема, ситуація з нашими політв'язнями, їх звільнення та обмін ", - зазначила Денисова.

Нагадаємо, раніше німецький політолог Андреас Умланд припустив, що результатом зустрічі президента Путіна з Трампом може бути звільнення українських політв'язнів. Умланд не виключає, що після саміту Путін звільнить українського режисера Олега Сенцова.