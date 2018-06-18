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Денисова и Москалькова договорились о взаимных посещениях Сенцова и Вышинского

НовостиОбщество    18.06.2018 - 18:56
Фото: встреча Москальковой и Денисовой (facebook.com/denisovaombudsman)
Фото: встреча Москальковой и Денисовой (facebook.com/denisovaombudsman)

Даты визитов стороны еще обсуждают

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова договорилась с российским омбудсменом Татьяной Москальковой договорились о взаимных посещениях заключенных, в том числе Сенцова и Вышинского. Об этом сообщила Денисова в Facebook.

"Завершилась встреча с Уполномоченным РФ Татьяной Москальковой. Обсудим возможность синхронности первых наших посещений. Дальнейшие наши визиты мы будем проводить уже в разное время. Мы проверим условия содержания, а также убедимся в той информации, которую оказывали друг другу в письмах", - написала Денисова.

По ее словами, даты визитов стороны еще обсуждают.

 

Завершилась зустріч із Уповноваженим РФ Тетяною Москальковою. Обговорили можливість синхронності перших наших...

Опубліковано Людмилою Денісовою 18 червня 2018 р.

Москалькова в комментарии российским СМИ сказала, что намерена вместе с Денисовой посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

"После этого мы, поскольку договорились о паритетных шагах, готовы были бы посетить Вышинского (Кирилл Вышинский, руководитель "РИА новости Украина", - ред.), и нам подскажет Людмила Леонтьевна наиболее оптимальный график посещения, для того чтобы дорожная карта была эффективна", - сказала Москалькова.

Напомним, украинского омбудсмена Людмилу Денисову в РФ не пустили к политзаключенному Роману Сущенко. Также Денисову за 5 дней пребывания в РФ не допустили ни к одному украинскому политзаключенному.

В МИД выразили протест из-за недопуска Денисовой к Сущенко Денисову за 5 дней в РФ не допустили ни к одному украинскому политзаключенному
Теги публикации: омбудсмен, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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