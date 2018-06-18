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Интервью

Украинского омбудсмена не пускают к Сущенко

НовостиПолитика    18.06.2018 - 15:06
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Встреча может состояться только до 17:30

Украинского омбудсмена Людмилу Денисову на пускают к политзаключенному Роману Сущенко. Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"14 июня, когда мы приехали в город Москва, мы вместе с Посольством Украины в Российской Федерации, сделали все возможное для того, чтобы судья Московского городского суда Музыченко предоставил нам возможность встретиться с Романом Сущенко. И такое разрешение мы получили", - сообщила Денисова.

По ее словам, было направлено письмо в следственный изолятор №2 с информацией об этом разрешении от суда и просьбой предоставить возможность встретиться с Романом Сущенко.

Сегодня, 18 июня, Денисова прибыла в следственный изолятор. Однако по состоянию на 14:24 встреча не состоялась.

"Это разрешение выписано на 18 июня, и поэтому, мы будем ждать, чтобы нас пропустили", - сообщила Денисова.

Встреча может состояться только до 17:30.

"Мы все формальности сделали таким образом, как это предусмотрено российским законодательством. Мы не знаем, к чему они сейчас будут цепляться для того, чтобы не предоставить нам возможность встретиться", - отметила Денисова.

Напомним, Сущенко задержали в Москве в октябре 2016 года. По версии Федеральной службы безопасности России, он является кадровым сотрудником украинской военной разведки. В отношении Сущенко открыто уголовное дело по статье "шпионаж". Украинская сторона отрицает эти сведения, утверждает, что Роман Сущенко является журналистом, а также называет его преследование политическим делом.

13 июня омбудсмен Денисова поехала в РФ встретиться с политзаключенными-украинцами.

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Теги публикации: омбудсмен, Денисова, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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