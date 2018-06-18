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Денисова і Москалькова домовилися про взаємні відвідування Сенцова і Вишинського

НовиниСуспільство    18.06.2018 - 18:56
Фото: зустріч Москальковой і Денисової (facebook.com/denisovaombudsman)
Фото: зустріч Москальковой і Денисової (facebook.com/denisovaombudsman)

Дати візитів боку ще обговорюють

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денисова домовилася з російським омбудсменом Тетяною Москальковой домовилися про взаємні відвідування ув'язнених, у тому числі Сенцова і Вишинського. Про це повідомила Денисова Facebook.

"Завершилася зустріч з Уповноваженим РФ Тетяною Москальковой. Обговоримо можливість синхронності перших наших відвідин. Подальші наші візити ми будемо проводити вже в різний час. Ми перевіримо умови утримання, а також переконаємося в тій інформації, яку надавали один одному в листах", - написала Денисова.

За її словами, дати візитів боку ще обговорюють.

 

Завершилась зустріч із Уповноваженим РФ Тетяною Москальковою. Обговорили можливість синхронності перших наших...

Опубліковано Людмилою Денісовою 18 червня 2018 р.

Москалькова в коментарі російським ЗМІ сказала, що має намір разом з Денисовою відвідати Сенцова.

"Після цього ми, оскільки домовилися про паритетних кроки, готові були б відвідати Вишинського (Кирило Вишинський, керівник "РІИ новости Украина", - ред.), і нам підкаже Людмила Леонтіївна найбільш оптимальний графік відвідування, для того щоб дорожня карта була ефективною", - сказала Москалькова.

Нагадаємо, українського омбудсмена Людмилу Денисову в РФ не пустили до політв'язню Романом Сущенко. Також Денисову за 5 днів перебування в РФ не допустили ні до одному українському політв'язню.

У МЗС висловили протест через недопуск Денісової до Сущенка Денісову за 5 днів в РФ не допустили до жодного українського політв'язня
Теги публікації: омбудсмен, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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