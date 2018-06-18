Денисова і Москалькова домовилися про взаємні відвідування Сенцова і Вишинського

Дати візитів боку ще обговорюють

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денисова домовилася з російським омбудсменом Тетяною Москальковой домовилися про взаємні відвідування ув'язнених, у тому числі Сенцова і Вишинського. Про це повідомила Денисова Facebook.

"Завершилася зустріч з Уповноваженим РФ Тетяною Москальковой. Обговоримо можливість синхронності перших наших відвідин. Подальші наші візити ми будемо проводити вже в різний час. Ми перевіримо умови утримання, а також переконаємося в тій інформації, яку надавали один одному в листах", - написала Денисова.

За її словами, дати візитів боку ще обговорюють.

Завершилась зустріч із Уповноваженим РФ Тетяною Москальковою. Обговорили можливість синхронності перших наших... Опубліковано Людмилою Денісовою 18 червня 2018 р.

Москалькова в коментарі російським ЗМІ сказала, що має намір разом з Денисовою відвідати Сенцова.

"Після цього ми, оскільки домовилися про паритетних кроки, готові були б відвідати Вишинського (Кирило Вишинський, керівник "РІИ новости Украина", - ред.), і нам підкаже Людмила Леонтіївна найбільш оптимальний графік відвідування, для того щоб дорожня карта була ефективною", - сказала Москалькова.

Нагадаємо, українського омбудсмена Людмилу Денисову в РФ не пустили до політв'язню Романом Сущенко. Також Денисову за 5 днів перебування в РФ не допустили ні до одному українському політв'язню.