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Денисова констатировала срыв договоренностей по визитам к политзаключенным в РФ

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 12:44
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова сообщила, что сегодня ее снова пригласили на переговоры

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова констатировала невыполнение договоренностей относительно визитов к украинским политзаключенным в Российской Федерации (РФ). Об этом Денисова написала в Facebook.

Так, Денисова сообщила, что вчера, 18 июня 2018 года, она договорилась с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой о визитах к политзаключенным. В частности, Москалькова должна была посетить руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, для этого его должны были переправить в киевский СИЗО. В это время Денисова, согласно договоренностям, должна была посетить Олега Сенцова. Кроме того, Москалькова должна была посетить Максима Одинцова и Александра Баранова. Потом, Денисова и Москалькова должны были вместе посетить Романа Сущенко.

"Потом уже дальнейшие шаги по посещению мною Челябинска, где находится Станислав Клых и Александр Кольченко. Затем посетить Николая Карпюка в Владимире, позже осуществить визит в Ростов и Крым. Такие договоренности были на вчера. Впрочем, снова ничего не произошло. Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова не принимает решения, а лишь артикулирует то, что ей поручили донести. Меня снова пригласили на переговоры. Я еду, но...", - написала она.

 

Согласно наших предварительных договоренностей, которые были на вечер 18-го июня, украинской стороной было сделано все...

Опубликовано Людмилой Денисовой 19 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера Денисова и Москалькова договорились о взаимных посещениях Сенцова и Вышинского.

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Теги публикации: Денисова, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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