Денісова констатувала зрив домовленостей щодо візитів до політв'язнів у РФ

Денісова повідомила, що сьогодні її знову запросили на переговори

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова констатувала невиконання домовленостей щодо візитів до українських політв'язнів у Російській Федерації (РФ). Про це Денісова написала у Facebook.

Так, Денісова повідомила, що вчора, 18 червня 2018 року, вона домовилася з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою про візити до політв'язнів. Зокрема, Москалькова мала відвідати керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, для цього його мали переправити в київський СІЗО. У цей час Денісова, відповідно до домовленостей, мала відвідати Олега Сенцова. Крім того, Москалькова мала відвідати Максима Одинцова і Олександра Баранова. Потім, Денісова і Москалькова мали разом відвідати Романа Сущенко.

"Потім вже подальші кроки по відвідуванню мною Челябінська, де знаходиться Станіслав Клих і Олександр Кольченко. Потім відвідати Миколу Карпюка у Володимирі, пізніше здійснити візит в Ростов і Крим. Такі домовленості були на вчора. Втім, знов нічого не відбулося. Я знову змушена констатувати, що Тетяна Москалькова не приймає рішення, а лише артикулює те, що їй доручили донести. Мене знову запросили на переговори. Я їду, але...", - написала вона.

Відповідно до наших попередніх домовленостей, які були на вечір 18-го червня, українською стороною було зроблено все... Опубліковано Людмилою Денісовою 19 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора Денісова і Москалькова домовилися про взаємні відвідування Сенцова і Вишинського.