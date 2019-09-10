Денисова: 10 звільнених політв'язнів були помилувані президентом Росії

Фото: Людмила Денисова (РБК-Україна)

Едему Бекірова звільнили під особисте зобов'язання українського омбудсмена

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що стосовно десяти політв'язнів українців, які були звільнені в результаті обміну полоненими між Україною і Росією, було прийнято рішення про помилування, ще один був відпущений під особисте зобов'язання. Про це вона повідомила в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

За її словами, Едему Бекірова звільнили під особисте зобов'язання українського омбудсмена.

"відносно 10 з політв'язнів було прохання про помилування і вони були помилувані президентом РФ, один - пан Бекіров був звільнений на особисте зобов'язання. 24 українських моряки були звільнені під зобов'язання моє, як людини, яка заслуговує довіри у відповідності зі ст. 3 КПК РФ", - заявила вона.

При цьому вона зазначила, що дійсно в Російській Федерації продовжуються слідчі дії щодо українців.

"Зараз триває ознайомлення з матеріалами справи. Наші моряки ознайомилися, продовжують ознайомлюватися адвокати. Згідно з рішенням Трибуналу ст. 119 передбачає, що Трибунал не вважає необхідним від Росії припинити кримінальне переслідування відносно 24 українських моряків. При цьому ст. 124 зобов'язує Росію негайно звільнити кораблі і моряків", - розповіла омбудсмен.

Денісова підкреслила, що в Україні всі моряки вільні громадяни.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Людмила Денисова заявляла, що Олегу Сенцову і Олександр Кольченко, звільненим з в'язниць Російської Федерації, організували тимчасове житло.

Як відомо, обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією відбувся 7 вересня. З російського полону були звільнені 24 українських моряка і 11 політв'язнів. Зокрема, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Едем Бекіров, Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клых, Олександр Кольченко, Євген Панов, Артур Панів і Микола Карпюк.