Деньги от перевыполнения плана по таможне смогут покрыть дефицит госбюджета, - Макарова

Реформа фискальной системы - одна из ключевых реформ соглашения об ассоциации с ЕС

Анонсированное главой правительства выведение из теневых схем на таможне 100 миллиардов гривен сможет покрыть дефицит государственного бюджета Украины. Об этом сообщила исполняющий обязанности министра финансов Украины Оксана Макарова во время эфира передачи "Свобода слова" на ICTV.

"На самом деле сотрудничество с МВФ очень важно и мы сейчас активно работаем над очередным просмотром, который даст 1,9 миллиарда долларов в золотовалютные резервы и откроет нам другое финансирование. Однако, если вы внимательно посмотрите наш меморандум с МВФ и соглашение об ассоциации Украины с ЕС, то реформа фискальной системы и таможенного дела - это одна из ключевых реформ повестки дня", - сообщила Макарова.

По ее словам, в случае удачного эксперимента правительства в направлении борьбы с контрабандой и улучшением прозрачности таможни, это позволит покрыть дефицит госбюджета.

"Пока Кабмин и ВР работают над реально большими шагами, которые требуют много усилий, каждый месяц нам нужно финансировать и исполнять государственный бюджет. Председатель правительства сказал о цифрах, которые возможно получить от более прозрачной работы таможни: 70-100 миллиардов. Для сравнения, это все субсидии на повышение тарифов, это вдвое больше чем медицинская субвенция в этом году, это вдвое больше чем помощь семьям с детьми... Это на самом деле огромная сумма. И на конец, 80 миллиардов гривен – это дефицит госбюджета этого года. То есть мы могли бы не увеличивать наш долг, если таможня заработает так как надо", - добавила она.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что правительство предложит Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду.