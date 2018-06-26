Гроші від перевиконання плану по митниці зможуть покрити дефіцит держбюджету, - Макарова

Реформа фіскальної системи - одна з ключових реформ угоди про асоціацію з ЄС

Анонсоване головою уряду виведення з тіньових схем на митниці 100 мільярдів гривень зможе покрити дефіцит державного бюджету України. Про це повідомила виконуючий обов’язки міністра фінансів України Оксана Макарова під час ефіру "Свобода слова" на ICTV.

"Насправді співпраця з МВФ дуже важлива і ми зараз активно працюємо над черговим переглядом, який дасть 1,9 мільярди доларів у золотовалютні резерви і відкриє нам інше фінансування. Однак, якщо ви уважно подивитесь наш меморандум з МВФ та угоду про асоціацію України з ЄС, то реформа фіскальної системи і митної справи - це одна з ключових реформ порядку денного", - повідомила Макарова.

За її словами, в разі вдалого експерименту уряду у напрямку боротьби з контрабандою та покращенням прозорості митниці, це дозволить покрити дефіцит держбюджету.

"Поки Кабмін та ВР працюють над реально великими кроками, які вимагають багато зусиль, кожного місяця нам потрібно фінансувати і виконувати державний бюджет. Голова уряду сказав про цифри, які можливо отримати від більш прозорої роботи митниці: 70-100 мільярдів. Для порівняння, це всі субсидії на підвищення тарифів, це вдвічі більш ніж медична субвенція в цьому році, це вдвічі більше ніж допомога сім’ям з дітьми… Це насправді величезна сума. І на кінець, 80 мільярдів гривень – це дефіцит держбюджету цього року. Тобто ми могли б не збільшувати наш борг, якщо митниця запрацює так як треба", - додала вона.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повiдомив, що уряд запропонує Раді ввести кримінальну відповідальність за контрабанду.