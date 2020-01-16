Деньги в оккупации: как Украина будет платить пенсии на Донбассе и в Крыму

Верховная рада в четверг, 16 января, планирует принять в первом чтении законопроект о праве на пенсию для жителей оккупированных территорий (№2083-Д). Ключевая идея документа, внесенного группой депутатов из разных фракций, – возобновить выплаты тем пенсионерам, которые фактически потеряли возможности их оформить.

Что предлагает документ? Во-первых, законодательно будет прописана возможность вернуть пенсионный долг за последние три года. Во-вторых, для сохранения пенсии линию разграничения нужно будет пересекать раз в полгода, а не в 60 дней, как сейчас.

Кроме того, оформить пенсию можно будет, даже не имея всех документов о заработной плате. Вдобавок жители оккупированных территорий смогут докупить трудовой стаж, если они достигли пенсионного возраста уже после начала российской агрессии.

Проект планировали рассмотреть еще в середине декабря, но из-за насыщенной повестки этого так и не случилось. Несмотря на критику со стороны отдельных фракций, призывающих не финансировать территории, находящиеся под контролем государства-агрессора, в "Слуге народа" рассчитывают, что до конца февраля Рада сможет принять закон в целом.

Поиск по реестрам

Тупиковая ситуация с выплатой пенсий жителям Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) возникла, по сути, с самого начала аннексии полуострова и войны на Донбассе.

Прошлая власть, время от времени поднимая этот вопрос, упиралась в ряд проблем, которые остаются актуальными и сейчас, как, к примеру, количество пенсионеров. Сколько их на оккупированных территориях – никто не знает. Последние цифры о числе пенсионеров на Донбассе и в Крыму зафиксированы еще в 2014 году. Но за шесть лет войны многие могли покинуть ОРДЛО или умереть, а другие – достигнуть пенсионного возраста.

Депутаты, впрочем, надеются, что именно принятие закона поможет уточнить актуальные данные. По словам заместителя главы комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслана Горбенко ("Слуга народа"), шесть лет назад на Донбассе было зарегистрировано 1 млн 264 тысячи пенсионеров.

"Статус ВПЛ сегодня получили около 612 тысяч граждан пожилого возраста, из них около 200 тысяч пенсионеров на самом деле проживает на оккупированной территории. Они просто каждые 58 дней проходят идентификацию в отделениях "Ощадбанка" для получения своей пенсии", – говорит Горбенко. Не пройдя эту процедуру, пенсионеры автоматически лишатся выплат и будут вынуждены повторно их переоформлять.

Авторы проекта уверяют, что информация обо всех украинцах, их стаже и возрасте хранится в реестрах Министерства социальной политики и Пенсионного фонда. Именно эти данные хотят использовать для учета и аудита пенсионеров, проживающих "по ту сторону".

Это должно позволить решить проблему "бумажных пенсионных дел", которые на момент оккупации физически находились в региональных отделениях ПФУ Донбасса и Крыма, а сейчас к ним нет доступа. И уже с принятием закона Пенсионный фонд не сможет отказать в начислении пенсий из-за невозможности проверить документы.

По словам главы комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой, Пенсионному фонду больше не нужно будет обращаться в Россию для получения информации о своих гражданах.

"Законопроект регулирует вопрос того, что теперь не нужно требовать от РФ бумажные дела, которые остались на той территории. Мы централизовали Пенсионный фонд информационно, и мы можем получать информацию из наших источников. Все документы о том, какую пенсию людям начисляли по пенсионному делу – эти данные есть на подконтрольной территории Украины", – уверяет Третьякова.

Законопроект, по ее словам, устанавливает, что ПФ должен использовать данные, которые накоплены в украинских реестрах.

"Это госреестр страховых выплат. Если у Пенсионного фонда чего-то нет, он может обратиться в Налоговую службу. Налоговая имеет данные, которые касаются зарплаты, это все хранится в электронном виде. Есть и банковские операции, по которым начислялись пенсии. Есть "Укрпошта", которая также "разносила" пенсии. Все это распределено по нашим реестрам", – уточнила депутат.

Без справки переселенца

Для оформления и получения пенсии останется необходимость идентификации личности пенсионера. Для этого, как и сейчас, нужно будет выехать на подконтрольную территорию Украины. Но при этом проект закона не требует от жителей оккупированных районов переселяться по факту и регистрироваться по новому месту жительства.

"Если бы мы сказали: "Приезжайте к нам, в Украину", например, человеку 70 лет. Мы бы все равно платили им пенсию, а дополнительно содержали как ВПЛ и обеспечивали жильем. Когда они там находятся, это дешевле и для бюджета, чем когда мы содержим и так, и так. Потому даже экономическая составляющая говорит, что мы должны позаботиться об этих гражданах", – сказала Третьякова РБК-Украина.

Также обсуждается вариант, что для оформления пенсии жителям ОРДЛО больше не понадобится справка переселенца, как это предусмотрено сейчас. "Приехал – зарегистрировался, дальше получаешь на украинскую карточку деньги, главное только, чтобы мы понимали, что есть идентификация личности и то, что человек жив", – говорит один из соавторов документа Наталья Королевская (ОПЗЖ).

Действующая система верификации пенсионеров, по мнению авторов проекта, оказалась неэффективной. Украинцы из оккупированных районов, чтобы получить пенсии, начали оформлять справки с "липовыми" адресами проживания, а регулярные адресные проверки стали непосильны для местных властей.

В Раде обращают внимание, что необходимость этого шага продиктована статистикой смертности украинцев на пунктах пропуска. По данным ООН, только в первом полугодии 2019 года на КПВВ умерли 34 человека.

В Офисе омбудсмена Украины уточняют, что 27 из этих смертей произошли в 2019 году на КПВВ со стороны подконтрольной территории Луганской и Донецкой областей. Также за прошлый год медики осуществили 290 выездов, оказав помощь 301 человеку.

Впрочем, как пояснил в комментарии РБК-Украина представитель омбудсмена по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, "разгрузить" очереди на пропускных пунктах законопроект не поможет.

"Объективно, разгрузить действующие КППВ поможет только открытие новых, скажем, КПВВ автомобильного направления в Луганской области", – отметил собеседник.

Долг за три года

После оформления статуса пенсионера на подконтрольной территории Украины, жителям ОРДЛО и Крыма обещают компенсировать пенсионные долги за последние несколько лет. Депутаты отмечают, что возместить долги удастся только за последние три года.

"Часть суммы недополученной пенсии более чем за 12 месяцев выплачивается одновременно, а остальная сумма выплачивается ежемесячно равными частями, не превышающими месячного размера пенсии", – говорится в законопроекте.

По словам уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой, общая сумма невыплаченных пенсий на оккупированных территориях уже превышает 33 миллиарда гривен.

Работу над порядком выдачи пенсий и выплатой компенсаций планируют возложить на Кабмин, но где взять деньги пока не знают. Дотации Пенсионному фонду из госбюджета и так растут из года в год, превышая уже 170 млрд гривен. И потому любой лишний миллиард-другой на пенсии ляжет дополнительным грузом на казну.

"Для выплаты задолженности за последние три года необходимо 55 миллиардов гривен. Это приблизительная сумма. Бюджет на 2020 год точно не потянет. За этот год мы получим массив информации, при помощи которого сможем заложить деньги в бюджет. И уже в госбюджете на 2021-2022 мы сможем предусматривать средства на выплату задолженности по пенсии, если сумма более чем за 12 месяцев", – говорит Руслан Горбенко.

На вопрос, почему законопроект предлагает компенсировать пенсии за три года, в то время как война на Донбассе длится уже шесть лет, в депутатском корпусе разводят руками. По словам Горбенко, те, кто рассчитывают получить средства за более длительный период, могут обращаться в суд. Но из-за юридической коллизии судебные решения по этим кейсам Пенсионный фонд сейчас не выполняет.

"Кеш" на оккупированной территории

Уже на этапе обсуждения законопроект вызвал в обществе опасения, связанные с переправой наличных средств на неподконтрольную правительству территорию. В комитете соцполитики успокаивают, что передача наличных денег в захваченные боевиками районы исключена.

"У нас нет ни дипломатических отношений, ни стыковки банковской системы с оккупированной территорией. Мы вели переговоры с гуманитарными структурами, которые находятся и на неподконтрольной территории и здесь. Надо понимать, что в таком случае речь идет о больших объемах наличных средств, которые будут перевозиться. Первая проблема – как перевозить? Кто будет их охранять? Кто будет там принимать? Кто будет обеспечивать безопасность очереди?", – рассуждает Галина Третьякова.

По ее словам, жители ОРДЛО смогут получить пенсии исключительно в гривне и в отделениях украинских банков. К примеру, в конце 2019 года на КПВВ "Станица Луганская" открыли дополнительное мобильное отделение "Ощадбанка", там же находится банкомат. Иными словами, чтобы получить пенсию, жителю ОРДЛО достаточно перейти мост.

На оккупированной территории отсутствует банковская система, действует только наличный расчет. Население может расплачиваться только рублями, а украинская валюта, по сути, запрещена. И после того, как пенсионер получит пенсию в Украине, ему придется обменять гривны на рубли. Причем сделать это на территории "Л/ДНР", как правило, менее выгодно из-за высоких комиссий, которые с физлиц за такие услуги взимают местные "конвертационные центры".