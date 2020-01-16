Гроші в окупації: як Україна буде платити пенсії на Донбасі і в Криму

Верховна рада у четвер, 16 січня, планує прийняти в першому читанні законопроект про право на пенсію для жителів окупованих територій (№2083-Д). Ключова ідея документа, внесеного групою депутатів з різних фракцій, – відновити виплати тим пенсіонерам, які фактично втратили можливість їх оформити.

Що пропонує документ? По-перше, законодавчо буде прописана можливість повернути пенсійний борг за останні три роки. По-друге, для збереження пенсії лінію розмежування потрібно буде перетинати раз на півроку, а не на 60 днів, як зараз.

Крім того, оформити пенсію можна буде, навіть не маючи всіх документів про заробітну плату. До того ж жителі окупованих територій зможуть докупити трудовий стаж, якщо вони досягли пенсійного віку вже після початку російської агресії.

Проект планували розглянути ще в середині грудня, але через насичений порядок денний цього так і не сталося. Незважаючи на критику з боку окремих фракцій, які закликають не фінансувати території, що знаходяться під контролем держави-агресора, в "Слузі народу" розраховують, що до кінця лютого Рада зможе прийняти закон в цілому.

Пошук за реєстрами

Складна ситуація з виплатою пенсій жителям Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) виникла, по суті, з самого початку анексії півострова і війни на Донбасі.

Минула влада, час від часу піднімаючи це питання, впиралася в ряд проблем, які залишаються актуальними і зараз, як, наприклад, кількість пенсіонерів. Скільки їх на окупованих територіях – ніхто не знає. Останні цифри про кількість пенсіонерів на Донбасі і в Криму зафіксовані ще в 2014 році. Але за шість років війни багато хто міг покинути ОРДЛО або померти, а інші – досягти пенсійного віку.

Депутати, втім, сподіваються, що саме прийняття закону допоможе уточнити актуальні дані. За словами заступника голови комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Руслана Горбенка ("Слуга народу"), шість років тому на Донбасі було зареєстровано 1 млн 264 тисячі пенсіонерів.

"Статус ВПО сьогодні отримали близько 612 тисяч громадян похилого віку, з них близько 200 тисяч пенсіонерів насправді проживає на окупованій території. Вони просто кожні 58 днів проходять ідентифікацію у відділеннях "Ощадбанку" для отримання своєї пенсії", – каже Горбенко. Не пройшовши цю процедуру, пенсіонери автоматично втратять виплати і будуть змушені повторно їх переоформляти.

Автори проекту запевняють, що інформація про всіх українців, їх стаж і вік зберігається в реєстрах Міністерства соціальної політики і Пенсійного фонду. Саме ці дані хочуть використовувати для обліку і аудиту пенсіонерів, які проживають "на тому боці".

Це повинно дозволити вирішити проблему "паперових пенсійних справ", які на момент окупації фізично перебували в регіональних відділеннях ПФУ Донбасу і Криму, а зараз до них немає доступу. І вже з прийняттям закону Пенсійний фонд не зможе відмовити в нарахуванні пенсій через неможливість перевірити документи.

За словами голови комітету з питань соціальної політики Галини Третьякової, Пенсійному фонду більше не потрібно буде звертатися в Росію для отримання інформації про своїх громадян.

"Законопроект регулює питання того, що тепер не потрібно вимагати від РФ паперові справи, які залишилися на тій території. Ми централізували Пенсійний фонд інформаційно, і ми можемо отримувати інформацію з наших джерел. Всі документи про те, яку пенсію людям нараховували по пенсійній справі – ці дані є на підконтрольній території України", – запевняє Третьякова.

Законопроект, за її словами, встановлює, що ПФ повинен використовувати дані, які накопичені в українських реєстрах.

"Це держреєстр страхових виплат. Якщо у Пенсійного фонду чогось немає, він може звернутися в Податкову службу. Податкова має дані, що стосуються зарплати, це все зберігається в електронному вигляді. Є й банківські операції, за якими нараховувалися пенсії. Є "Укрпошта", яка також "розносила" пенсії. Все це розподілено по нашими реєстрам", – уточнила депутат.

Без довідки переселенця

Для оформлення та отримання пенсії залишиться необхідність ідентифікації особистості пенсіонера. Для цього, як і зараз, потрібно буде виїхати на підконтрольну територію України. Але при цьому проект закону не вимагає від жителів окупованих районів переселятися за фактом і реєструватися за новим місцем проживання.

"Якщо б ми сказали: "Приїжджайте до нас в Україну", наприклад, людині 70 років. Ми б все одно платили їм пенсію, а додатково розміщали як ВПО і забезпечували житлом. Коли вони там знаходяться, це дешевше і для бюджету, ніж коли ми утримуємо і так, і так. Тому навіть економічна складова говорить, що ми повинні подбати про цих громадян", – сказала Третьякова РБК-Україна.

Також обговорюється варіант, що для оформлення пенсії жителям ОРДЛО більше не знадобиться довідка переселенця, як це передбачено зараз. "Приїхав – зареєструвався, далі отримуєш на українську картку гроші, головне тільки, щоб ми розуміли, що є ідентифікація особистості і те, що людина жива", – говорить один із співавторів документа Наталія Королевська (ОПЗЖ).

Діюча система верифікації пенсіонерів, на думку авторів проекту, виявилася неефективною. Українці з окупованих районів, щоб отримати пенсії, почали оформляти довідки з "липовими" адресами проживання, а регулярні адресні перевірки стали непосильними для місцевої влади.

У Раді звертають увагу, що необхідність цього кроку продиктована статистикою смертності українців на пунктах пропуску. За даними ООН, тільки в першому півріччі 2019 року на КПВВ померло 34 людини.

В Офісі омбудсмена України уточнюють, що 27 з цих смертей сталися в 2019 році на КПВВ з боку підконтрольної території Луганської і Донецької областей. Також за минулий рік медики здійснили 290 виїздів, надавши допомогу 301 людині.

Втім, як пояснив у коментарі РБК-Україна представник омбудсмена з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, "розвантажити" черги на контрольно-пропускних пунктах законопроект не допоможе.

"Об'єктивно, розвантажити діючі КППВ допоможе тільки відкриття нових, скажімо, КПВВ автомобільного напряму в Луганській області", – зазначив співрозмовник.

Борг за три роки

Після оформлення статусу пенсіонера на підконтрольній території України, жителям ОРДЛО і Криму обіцяють компенсувати пенсійні борги за останні кілька років. Депутати зазначають, що відшкодувати борги вдасться тільки за останні три роки.

"Частина суми недоотриманої пенсії більш ніж за 12 місяців виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії", – йдеться в законопроекті.

За словами уповноваженої з прав людини Людмили Денисової, загальна сума невиплачених пенсій на окупованих територіях перевищує 33 мільярди гривень.

Роботу над порядком видачі пенсій та виплатою компенсацій планують покласти на Кабмін, але де взяти гроші поки не знають. Дотації Пенсійному фонду з держбюджету і так з року в рік зростають, перевищуючи вже 170 млрд гривень. І тому будь-який зайвий мільярд-другий на пенсії ляже додатковим тягарем на казну.

"Для виплати заборгованості за останні три роки необхідно 55 мільярдів гривень. Це приблизна сума. Бюджет на 2020 рік точно не потягне. За цей рік ми отримаємо масив інформації, за допомогою якого зможемо закласти гроші в бюджет. І вже у держбюджеті на 2021-2022 ми зможемо передбачати кошти на виплату заборгованості по пенсії, якщо сума більше ніж за 12 місяців", – говорить Руслан Горбенко.

На питання, чому законопроект пропонує компенсувати пенсії за три роки, в той час як війна на Донеччині триває вже шість років, у депутатському корпусі розводять руками. За словами Горбенка, ті, хто розраховують отримати кошти за більш тривалий період, можуть звертатися до суду. Але через юридичну колізію судові рішення щодо цих кейсів Пенсійний фонд наразі не виконує.

"Кеш" на окупованій території

Вже на етапі обговорення законопроект викликав у суспільстві побоювання, пов'язані з переправою готівкових коштів на непідконтрольну уряду територію. У комітеті соцполітики заспокоюють, що передача готівки в захоплені бойовиками райони виключена.

"У нас немає дипломатичних відносин, ні стикування банківської системи з окупованою територією. Ми вели переговори з гуманітарними структурами, що знаходяться на непідконтрольної території і тут. Треба розуміти, що в такому випадку мова йде про великі обсяги готівкових коштів, які будуть перевозитися. Перша проблема – як перевозити? Хто буде їх захищати? Хто буде там приймати? Хто буде відповідати за безпеку черги?", – розмірковує Галина Третьякова.

За її словами, жителі ОРДЛО зможуть отримати пенсії виключно у гривні і у відділеннях українських банків. Приміром, наприкінці 2019 року на КПВВ "Станиця Луганська" відкрили додаткове мобільне відділення "Ощадбанку", там же знаходиться банкомат. Іншими словами, щоб отримати пенсію, жителю ОРДЛО достатньо перейти міст.

На окупованій території відсутня банківська система, діє тільки готівковий розрахунок. Населення може розплачуватися тільки рублями, а українська валюта, по суті, заборонена. І після того, як пенсіонер отримає пенсію в Україні, йому доведеться обміняти гривні на рублі. Причому зробити це на території "Л/ДНР", як правило, менш вигідно через високі комісії, які з фізосіб за такі послуги стягують місцеві "конвертаційні центри".