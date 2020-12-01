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Денежные переводы в Украину вернулись на уровень прошлого года

Киев, Вторник 01 декабря 2020 15:57
Денежные переводы в Украину вернулись на уровень прошлого года
Фото: кошелек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Месячные переводы превышают 1 млрд долларов

Объем частных переводов в Украину из-за границы по октябрь 2020 года составил 1063 млн долларов. Это на 11 млн долларов меньше, чем годом ранее (1074 млн долларов).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В то же время за январь-октябрь объем переводов составил 9 555 млн долларов. Это на 2,3% (на 220 млн долларов) меньше, чем годом ранее (9 775 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-октябре 2020 года по неформальным каналам в Украину было переведено 3 561 млн долларов, что на 1285 млн долларов меньше, чем за этот же период годом ранее (4 846 млн долларов).

Напомним, по данным НБУ рост частных переводов из-за границы был одной из причин укрепления курса гривні к доллару в 2019 году. По данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составила 12 017 млн долларов, что на 8,2% больше, чем за 2018 год (11 111 млн долларов).

В НБУ еще до начала кризиса констатировали замедление роста трудовой миграции из Украины.

Как сообщало РБК-Украина, объем частных переводов в Украине за январь-сентябрь составил 8 481 млн долларов. Это на 2,5% (на 220 млн долларов) меньше, чем годом ранее (8 701 млн долларов).

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