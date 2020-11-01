Денежные переводы в Украину превысили уровень прошлого года

Фото: евро, доллары и гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)

За сентябрь в Украину поступило более 1 млрд долларов

Объем частных переводов в Украину из-за границы за сентябрь 2020 года составил 1 098 млн долларов. Это на 5,6% или на (58 млн долларов) больше, чем годом ранее (1 040 млн долларов).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В то же время за январь-сентябрь объем переводов составил 8 481 млн долларов. Это на 2,5% (на 220 млн долларов) меньше, чем годом ранее (8 701 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-сентябре 2020 года неформальными каналами в Украину было переведено 3 144 млн долларов, что на 1 173 млн долларов меньше, чем за этот же период годом ранее (4 317 млн долларов).

Напомним, по данным НБУ рост частных переводов из-за рубежа был одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году. По данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12 017 млн долларов, что на 8,2% больше, чем за 2018 год (11 111 млн долларов).

В НБУ еще до начала кризиса констатировали замедление роста трудовой миграции из Украины.

Как сообщало РБК-Украина, объем частных переводов в Украину из-за границы за январь-август 2020 года составил 7 168 млн долларов. Это на 6,4% (на 493 млн долларов) меньше, чем годом ранее (7 661 млн долларов).