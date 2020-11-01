Грошові перекази в Україну перевищили рівень минулого року

Фото: євро, долари і гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)

За вересень в Україну надійшло понад 1 млрд доларів

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за вересень 2020 року склав 1 098 млн доларів. Це на 5,6% або на (58 млн доларів) більше, ніж роком раніше (1 040 млн доларів).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

У той же час за січень-вересень обсяг переказів склав 8 481 млн доларів. Це на 2,5% (на 220 млн доларів) менше, ніж роком раніше (8 701 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-вересні 2020 року неформальними каналами в Україну було переведено 3 144 млн доларів, що на 1 173 млн доларів менше, ніж за цей же період роком раніше (4 317 млн доларів).

Нагадаємо, за даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону був однією з причин зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році. За даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2019 році склав 12 017 млн доларів, що на 8,2% більше, ніж за 2018 рік (11 111 млн доларів).

В НБУ ще до початку кризи констатували уповільнення зростання трудової міграції з України.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за січень-серпень 2020 року склав 7 168 млн доларів. Це на 6,4% (на 493 млн доларів) менше, ніж роком раніше (7 661 млн доларів).