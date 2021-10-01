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Денежные переводы в Украину с начала года выросли на 20%

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Украина, Пятница 01 октября 2021 12:23
Денежные переводы в Украину с начала года выросли на 20% Фото: с начала года в Украину поступило более 9 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объем частных переводов в Украину из-за границы за август 2021 года составил 1 229 млн долларов. Это на 21,1% больше, чем годом ранее (1 015 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Всего по данным НБУ за январь-август 2021 года в Украину поступило 9 070 млн долларов, что на 19,2% больше, чем годом ранее (7 610 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-августе 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 3 818 млн долларов, что на 871 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (2947 млн долларов).

Напомним, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину в 2021 году до 13 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в целом объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году составил 12 121 млн долларов. Это на 1,7% (на 200 млн долларов) больше, чем годом ранее (11 921 млн долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

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