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Грошові перекази в Україну з початку року зросли на 20%

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Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 12:23
Грошові перекази в Україну з початку року зросли на 20% Фото: з початку року в Україну надійшло понад 9 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за серпень 2021 року склав 1 229 млн доларів. Це на 21,1% більше, ніж роком раніше (1 015 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Всього за даними НБУ за січень-серпень 2021 року в Україну надійшло 9 070 млн доларів, що на 19,2% більше, ніж роком раніше (7 610 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-серпні 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 3 818 млн доларів, що на 871 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (2947 млн доларів).

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну у 2021 році до 13 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, в цілому обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2020 році склав 12 121 млн доларів. Це на 1,7% (на 200 млн доларів) більше, ніж роком раніше (11 921 млн доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

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Національний банк України
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