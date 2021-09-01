ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Денежные переводы в Украину с начала года выросли более чем на 10%

Новина українською →
Украина, Среда 01 сентября 2021 16:44
Денежные переводы в Украину с начала года выросли более чем на 10% Фото: с начала года в Украину поступило более 7,3 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объем частных переводов в Украину из-за границы за июль 2021 года составил 1 120 млн долларов. Это на 8,1% больше, чем годом ранее (1 036 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Всего по данным НБУ за январь-июль 2021 года в Украину поступило 7 325 млн долларов, что на 11,0% больше, чем годом ранее (6 595 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-июле 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 2 764 млн долларов, что на 186 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (2 578 млн долларов).

Как сообщало РБК-Украина, в целом объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году составил 12 121 млн долларов. Это на 1,7% (на 200 млн долларов) больше, чем годом ранее (11 921 млн долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Напомним, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину в 2021 году до 13 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
В Украине поднимут стипендии: кому и на сколько
В Украине поднимут стипендии: кому и на сколько
DAILY
"Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США