Денежные переводы в Украину с начала года выросли более чем на 10%

Объем частных переводов в Украину из-за границы за июль 2021 года составил 1 120 млн долларов. Это на 8,1% больше, чем годом ранее (1 036 млн долларов).

Всего по данным НБУ за январь-июль 2021 года в Украину поступило 7 325 млн долларов, что на 11,0% больше, чем годом ранее (6 595 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-июле 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 2 764 млн долларов, что на 186 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (2 578 млн долларов).