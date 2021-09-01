Грошові перекази в Україну з початку року зросли більш ніж на 10%

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за липень 2021 року склав 1 120 млн доларів. Це на 8,1% більше, ніж роком раніше (1 036 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Всього за даними НБУ за січень-липень 2021 року в Україну надійшло 7 325 млн доларів, що на 11,0% більше, ніж роком раніше (6 595 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-липні 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 2 764 млн доларів, що на 186 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (2 578 млн доларів).