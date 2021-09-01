ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Грошові перекази в Україну з початку року зросли більш ніж на 10%

Новость на русском →
Україна, Середа 01 вересня 2021 16:44
Грошові перекази в Україну з початку року зросли більш ніж на 10% Фото: з початку року в Україну надійшло понад 7,3 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за липень 2021 року склав 1 120 млн доларів. Це на 8,1% більше, ніж роком раніше (1 036 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Всього за даними НБУ за січень-липень 2021 року в Україну надійшло 7 325 млн доларів, що на 11,0% більше, ніж роком раніше (6 595 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-липні 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 2 764 млн доларів, що на 186 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (2 578 млн доларів).

Як повідомляло РБК-Україна, в цілому обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2020 році склав 12 121 млн доларів. Це на 1,7% (на 200 млн доларів) більше, ніж роком раніше (11 921 млн доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну в 2021 році до 13 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
В Україні піднімуть стипендії: кому і на скільки
В Україні піднімуть стипендії: кому і на скільки
DAILY
"Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США