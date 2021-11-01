Денежные переводы в Украину с начала года превысили 10 млрд долларов

Объем частных переводов в Украину из-за границы за сентябрь 2021 года составил 1 266 млн долларов. Это на 23,4% больше, чем годом ранее (1 026 млн долларов).

Всего по данным НБУ за январь-сентябрь 2021 года в Украину поступило10 339 млн долларов, что на 19,7% больше, чем годом ранее (8 636 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-сентябре 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 4 388 млн долларов, что на 1 085 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (3 303 млн долларов).