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Грошові перекази в Україну з початку року перевищили 10 млрд доларів

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Україна, Понеділок 01 листопада 2021 10:31
Грошові перекази в Україну з початку року перевищили 10 млрд доларів Фото: з початку року в Україну надійшло понад 10,3 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за вересень 2021 року склав 1 266 млн доларів. Це на 23,4% більше, ніж роком раніше (1 026 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Всього за даними НБУ за січень-вересень 2021 року в Україну надійшло 10 339 млн доларів, що на 19,7% більше, ніж роком раніше (8 636 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-вересні 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 4 388 млн доларів, що на 1 085 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (3 303 млн доларів).

Нагадаємо, Національний банк України поліпшив прогноз обсягу приватних переказів в Україну у 2021 році з 13,3 до 14,3 млрд доларів. На 2022 рік прогноз підвищений з 14,1 до 15 млрд доларів, на 2023 рік - з 14,8 до 15,7 млрд доларів.

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Національний банк України
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