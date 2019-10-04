Денежные переводы из-за границы в Украину выросли более чем на 10%

Объемы переводов физических лиц в иностранной валюте из-за пределов Украины за январь-август 2019 года выросли на 11,7% до 120,9 млрд грн. Об этом говорится в обзоре Департамента экономической стратегии и макроэкономического Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, размещенном на сайте министерства.

При этом Минэкономики ссылается на данные Национального банка Украины.

Как отмечается в обзоре, рост объемов переводов физических лиц в иностранной валюте из-за пределов Украины был одним из основных факторов, которые влияли на динамику объемов внутренней торговли за 8 месяцев 2019 года (рост оборота розничной торговли составил 9,9%).

Напомним, по данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы во втором квартале 2019 года составил 2846 млн долларов, что на 5,7% больше, чем за первый квартал год (2693 млн долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Отметим, по данным НБУ рост частных переводов из-за рубежа является одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.