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В День защиты детей зафиксировано более 80 случаев подкупа избирателей

Новости » Выборы 2019    03.06.2019 - 12:03
В День защиты детей зафиксировано более 80 случаев подкупа избирателей
Иллюстративное фото (УНИАН)

В КИУ отметили, что нардепы устраивали массовую раздачу товаров и услуг

Комитет избирателей Украины накануне внеочередных выборов в парламент зафиксировал более 80 фактов подкупа избирателей политиками во время праздничных мероприятий, приуроченных к Международному Дню защиты детей 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

Указано, что во время праздничных мероприятий народные депутаты Украины, местные ячейки политических партий, потенциальные кандидаты в мажоритарных округах устраивали массовую раздачу товаров и услуг и широко освещали такую ​​деятельность в СМИ. В целом представители КИУ зафиксировали более 80 таких фактов во всех регионах Украины.

"Наиболее распространенные факты перевыборной благотворительности - организация праздников и экскурсий, предоставление компьютерной техники и других ценных подарков для учебных заведений, раздача денежных средств для учеников и учителей. Наиболее странный подарок - шланг для полива огорода одной из школ Славянска от имени депутата местного совета", - указано в сообщении.

Указано, что депутат ВР Константин Жеваго накануне Международного дня защиты детей подарил кременчугским школьникам 5 инновационных досок. 1 июня нардеп Сергей Пашинский вместе с мэром Коростеня по случаю Дня защиты детей открыли пляж.

"Благотворительный фонд экс-народного депутата Сергея Лабазюк устроил праздник с мороженым, сладостями и аниматорами. Народный депутат Олесь Довгий организовал детско-юношеский фестиваль "Краски родной земли". Благотворительный фонд народного депутата Станислава Березкина поздравил участников детско-юношеского центра "Юность" в Кропивницком новыми сценическими костюмами. Также было организовано представление областного театра кукол для 300 детей. От имени благотворительного фонда Юрия Деревянко лучшие ученики и учителя Рожновской ОТГ получили денежные награды (от 500 до 2000 гривен)", - отметили в комитете.

Напомним, 25 мая в Луганской области за сутки открыли два уголовных производства по факту подкупа избирателей.

Как писало РБК-Украина ранее, мэра Василькова подозревают в подкупе избирателей. В ходе расследования правоохранители выявили факты растраты госсредств и присвоение документов.

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