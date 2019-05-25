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В Луганской обл. зафиксировано два случая вероятного подкупа избирателей

Новости » Выборы 2019    25.05.2019 - 11:50
В Луганской обл. зафиксировано два случая вероятного подкупа избирателей
Фото: подкуп избирателей в Луганской обл. (Марина Терещенко)

Факты подкупа зафиксированы в Северодонецке

В Луганской области за сутки открыли два уголовных производства по факту подкупа избирателей. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Национальной полиции Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, речь идет о раздаче жителям Луганщины мешков с сахаром

"Официально начался избирательный процесс досрочных парламентских выборов. За вчера поступило два обращения, которые касались раздачи сахара одним из кандидатов. Эти заявления зарегистрированы. Факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 160 УК, то есть подкуп избирателей. Проводится проверка относительно возможного подкупа избирателей и следственные действия", - сообщила Погукай.

Так, 23 и 24 мая инциденты были зафиксированы в городе Северодонецке. Полицию вызвали местные журналисты. По их словам, каждому человеку выдавали по 5 кг сахара в обмен на паспортные данные человека.

"Полицию вызвали в 20:30 23 мая. К дому приехал автомобиль и вигрузил около 10 мешков с сахаром. Мешки были промаркированы. Указывалась название полит силы и имя одного из народных депутатов. Женщина, которая представилась старшей по этому дому, собирала список с паспортными данными и пропиской жильцов. В обмен на эти паспортные данные выдавали сахар. Мы вызвали полицию", - рассказала журналист Марина Терещенко.

Когда полиция прибыла люди отказывались признавать факт подкупа избирателей.

"Полицейские рассказали нам, что в течение дня было около 9 подобных вызовов. Однако когда полиция прибывает на вызов, люди отказываются подтвердить, что это подкуп. Они оправдывают это как помощь", - добавила журналист.

 

Фото: подкуп избирателей в Луганской обл. (Марина Терещенко)

Ранее РБК-Украина сообщало, что мэра Василькова подозревают в подкупе избирателей. В ходе расследования правоохранители выявили факты растраты госсредств и присвоении документов.

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