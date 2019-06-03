У День захисту дітей зафіксовано понад 80 випадків підкупу виборців

Ілюстративне фото (УНІАН)

У КВУ зазначили, що нардепи влаштовували масову роздачу товарів та послуг

Комітет виборців України напередодні позачергових виборів до парламенту зафіксував понад 80 фактів підкупу виборців політиками під час святкових заходів, приурочених до Міжнародного Дня захисту дітей 1 червня. Про це повідомляє прес-служба КВУ.

Вказано, що під час святкових заходів народні депутати України, місцеві осередки політичних партій, потенційні кандидати в мажоритарних округах влаштовували масову роздачу товарів та послуг і широко висвітлювали таку діяльність у ЗМІ. Загалом представники КВУ зафіксували понад 80 таких фактів в усіх регіонах України.

"Найбільш поширені факти перевиборної благодійності - влаштування свят та екскурсій, надання комп’ютерної техніки та інших цінних подарунків для закладів освіти, роздача грошових коштів для учнів та вчителів. Найбільш дивний подарунок - шланг для поливу огороду одній із шкіл Слов’янська від імені депутата місцевої ради", - вказано у повідомленні.

Вказано, що депутат ВР Костянтин Жеваго напередодні Міжнародного дня захисту дітей подарував кременчуцьким школярам 5 інноваційних дошок. 1 червня нардеп Сергій Пашинський разом із мером Коростеня з нагоди Дня захисту дітей відкрили пляж.

"Благодійний фонд екс-народного депутата Сергія Лабазюка влаштував свято із морозивом, солодощами та аніматорами. Народний депутат Олесь Довгий організував дитячо-юнацький фестиваль "Барви рідної землі". Благодійний фонд народного депутата Станіслава Березкіна привітав учасників дитячо-юнацького центру "Юність" у Кропивницькому новими сценічними костюмами. Також було організовано виставу обласного театру ляльок для 300 дітей. Від імені благодійного фонду Юрія Дерев’янка кращі учні та вчителі Рожнівської ОТГ отримали грошові нагороди (від 500 до 2000 гривень)", - зазначили у комітеті.

Нагадаємо, 25 травня у Луганській області за добу відкрили дві кримінальні провадження за фактом підкупу виборців.

Як писало РБК-Україна раніше, мера Василькова підозрюють у підкупі виборців. У ході розслідування правоохоронці виявили факти розтрати держкоштів і присвоєння документів.