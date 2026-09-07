День воєнної розвідки України: спецпідрозділ "Артан" привітав побратимів сильним маніфестом

7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки. З нагоди професійного свята спецпідрозділ ГУР МО України "Артан" опублікував відеоманіфест, присвячений українським розвідникам.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Артан" ГУР у Telegram.
"Знаємо, що можемо. Знаємо, що мусимо. Знаємо, заради кого. Знаходимо шлях. Знаходимо рішення. Знаходимо ворога. Знищуємо тих, хто прийшов забрати наш дім. Точно. Жорстко. До кінця", - йдеться у зверненні.
У підрозділі наголосили, що елітою не народжуються - нею стають.
"Ми не народжуємось елітою. Ми стаємо нею. З нашим днем, побратими!", - додають у підрозділі.
"Артан" - високоефективний спеціальний підрозділ у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, створений у червні 2022 року. Його основу складають офіцери воєнної розвідки з реальним бойовим досвідом та вмотивовані добровольці.
Очолює "Артан" полковник ГУР Віктор Торкотюк із позивним "Титан". Підрозділ назвали на честь племені артанців, які за легендою вбивали кожного чужинця, який прийшов з війною на їхні землі. Девіз воїнів - Scimus. Invenimus. Delemus. ("Знаємо. Знаходимо. Знищуємо.").
Читайте також про те, що про одного із військових ГУР МО "Артан" зняли фільм.
Раніше ми ділились історіями бійців "Артану" - ровесників Незалежності.