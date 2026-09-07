День военной разведки Украины: спецподразделение "Артан" поздравило побратимов сильным манифестом

Поздравление с Днем военной разведки Украины

"Знаем, что можем. Знаем, что должны. Знаем, ради кого. Находим путь. Находим решение. Находим врага. Уничтожаем тех, кто пришел забрать наш дом. Точно. Жестко. До конца", - говорится в обращении.

В подразделе подчеркнули, что элитой не рождаются - ею становятся.

"Мы не рождаемся элитой. Мы становимся ею. С нашим днем, побратимы!", - добавляют в подразделении.

"Артан" - высокоэффективное специальное подразделение в составе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, созданное в июне 2022 года. Его основу составляют офицеры военной разведки с реальным боевым опытом и добровольцы.

Возглавляет "Артан" полковник ГУР Виктор Торкотюк с позывным "Титан". Подразделение назвали в честь племени артанцев, которые по легенде убивали каждого пришедшего с войной на их земли чужеземца. Девиз воинов - Scimus. Invenimus. Делемус. ("Знаем. Находим. Уничтожаем.").