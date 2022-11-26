День війни в Україні - це як місяць в Афганістані, - NYT

Україна на війні з РФ робить тисячі пострілів з артилерії на день. Водночас сили НАТО в Афганістані випускали по 300 снарядів за добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За словами представників НАТО, кількість використовуваної артилерії в Україні приголомшує. В Афганістані сили Північноатлантичного альянсу могли випускати по 300 артилерійських пострілів на день і не турбуватися щодо протиповітряної оборони.
Але Україна може робити тисячі пострілів на день та відчайдушно потребувати систем ППО від російських ракет та безпілотників іранського виробництва.
"День в Україні - це місяць або більше в Афганістані", - сказала експерт з оборони в Європейській раді з міжнародних відносин Камілла Гранд.
Нагадаємо, що німецькі САУ "Panzerhaubitzen 2000" активно використовуються на війні в Україні, тому частина з них вже потребує ремонту. Проте українські військові стикаються з нестачею необхідних запчастин.
Збройні сили США організували на території Польщі ремонтну базу для артилерійських знарядь, що поставляються Україні.
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