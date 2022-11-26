День війни в Україні - це як місяць в Афганістані, - NYT

Україна на війні з РФ робить тисячі пострілів з артилерії на день. Водночас сили НАТО в Афганістані випускали по 300 снарядів за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За словами представників НАТО, кількість використовуваної артилерії в Україні приголомшує. В Афганістані сили Північноатлантичного альянсу могли випускати по 300 артилерійських пострілів на день і не турбуватися щодо протиповітряної оборони.

Але Україна може робити тисячі пострілів на день та відчайдушно потребувати систем ППО від російських ракет та безпілотників іранського виробництва.

"День в Україні - це місяць або більше в Афганістані", - сказала експерт з оборони в Європейській раді з міжнародних відносин Камілла Гранд.