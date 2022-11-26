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США організували в Польщі пункт ремонту артилерії, що постачається Україні

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Польща, Субота 26 листопада 2022 04:58
США організували в Польщі пункт ремонту артилерії, що постачається Україні Фото: США організували в Польщі пункт ремонту артилерії, що постачається Україні (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили США організували на території Польщі ремонтну базу для артилерійських знарядь, що поставляються Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За їхніми даними, через знос і пошкодження, отримані під час боїв, близько третини з приблизно 350 поставлених Україні західними країнами артилерійських знарядь перебувають у неробочому стані.

Як зазначає видання, організація ремонту цих озброєнь є пріоритетним завданням командування ЗС США у Європі.

У зв'язку із цим американські військові організували ремонтну базу на території Польщі.

Джерела газети зазначають, що останні кілька місяців на цьому об'єкті здійснюється обслуговування та ремонт пошкоджених в Україні знарядь.

За словами джерел газети, українська сторона вважає за необхідне, щоб подібні ремонтні бази розташовувалися ближче до місця ведення бойових дій.

Нагадаємо, Німеччина створить у Словаччині сервісний центр для обслуговування та ремонту озброєння, яке вона постачала Україні.

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