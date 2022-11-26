День войны в Украине - это как месяц в Афганистане, - NYT

Украина на войне с РФ производит тысячи выстрелов из артиллерии в день. В то же время силы НАТО в Афганистане выпускали по 300 снарядов в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По словам представителей НАТО, количество используемой артиллерии в Украине ошеломляет. В Афганистане силы Североатлантического альянса могли выпускать по 300 артиллерийских выстрелов в день и не беспокоиться по поводу противовоздушной обороны.

Но Украина может производить тысячи выстрелов в день и по-прежнему отчаянно нуждаться в системах ПВО от российских ракет и беспилотников иранского производства.

"День в Украине - это месяц или больше в Афганистане", - сказала эксперт по обороне в Европейском совете по международным отношениям Камилла Гранд.