День без відключень скасовано. В "Укренерго" описали наслідки масованого обстрілу

Під час обстрілу росіяни били по електростанціях та об'єктах високовольтних мереж.

Географія ударів:

східні;

західні;

південні регіони.

"Найбільш складна ситуація наразі в Харківській області. Зараз там тривають аварійні відключення. Мережеві обмеження через атаку діють в Хмельницькій області, а також зберігаються в Одеській та Київській областях. Дефіцит в енергосистемі – значний", - пише "Укренерго".

Ремонтні бригади вже ліквідовують наслідки прильотів та розпочали аварійно-відновлювальні роботи. В інших регіонах поступово покриття споживання повертається в межі визначених лімітів.

"Оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірів та необхідного для цього зняття обмежень споживання буде повідомлено додатково", - додає пресслужба.

Згідно з даними ДТЕК, внаслідок удару росіяни були пошкоджені чотири теплоелектростанції. Також поранення отримали двоє працівників станцій, їм надається медична допомога.

"Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків", - додає ДТЕК.