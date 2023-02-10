День без отключений отменен. В "Укрэнерго" описали последствия массированного обстрела

Энергосистема Украины подверглась 14-му массированному обстрелу со стороны России. В настоящее время самая сложная ситуация со светом отмечается в Харьковской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".
При обстреле россияне били по электростанциям и объектам высоковольтных сетей.
География ударов:
"Самая сложная ситуация сейчас в Харьковской области. Сейчас там продолжаются аварийные отключения. Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях. Дефицит в энергосистеме - значителен", - пишет "Укрэнерго".
Ремонтные бригады уже ликвидируют последствия прилетов и приступили к аварийно-восстановительным работам. В других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов.
"Обнародованный ранее график проведения измерений фактического потребления электроэнергии отменен. О новом расписании проведения измерений и необходимого для этого снятия ограничений потребления будет сообщено дополнительно", - добавляет пресс-служба.
Согласно данным ДТЭК, в результате удара россияне были повреждены четыре теплоэлектростанции. Также ранения получили двое работников станций, им оказывается медицинская помощь.
"В результате обстрела серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации ее последствий", - добавляет ДТЭК.
По всей территории Украины утром 10 февраля прозвучала масштабная воздушная тревога, россияне выпустили десятки ракет. Агентство раскрывало все подробности массированного обстрела врага.
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