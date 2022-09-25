День виборів. Чого чекати Україні від зміни влади в Італії

Розпад коаліції Драгі

Прем'єр-міністр Маріо Драгі пішов у відставку в липні 2022 через розбіжності в уряді національної єдності. До цього рішення призвело те, що "Рух п'яти зірок" Джузеппе Конте, "Ліга" Маттео Сальвіні та "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі проігнорували голосування про вотум довіри щодо законопроекту, який був спрямований на пом'якшення наслідків інфляції.

Фото: Маріо Драгі влітку змушений був піти у відставку (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд пропонував виділити 26 млрд євро на індексацію зарплат, пенсій, підтримку прожиткового рівня. Але популістська партія "Рух п'яти зірок" визнала цей пакет недостатнім і відмовилася від голосування. Незговірливість союзників-популістів змусила Драгі піти у відставку, незважаючи на підтримку більшості італійців, мерів та впливових бізнесменів.

На тлі політичної кризи президент Серджіо Матарелла підписав указ про дострокові вибори. Також визначено дату першого засідання обох палат парламенту у новому складі. Воно пройде 13 жовтня.

Хто на політичній арені

З високою ймовірністю влада перейде до нової коаліції на чолі з лідером правої партії "Брати Італії" Джорджією Мелоні. Крім цієї політичної сили, до союзу входять "Ліга" Маттео Сальвіні та "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі.

Згідно із законом про вибори в Італії, за 15 днів до голосування перестають публікувати результати опитувань громадської думки. Як пише Politico, близько 50% виборців можуть віддати голоси за праву коаліцію, тоді як альянс лівих сил може набрати приблизно 30%.

За останніми даними, підтримка італійців може розподілитися так:

"Брати Італії" - 25%

"Ліга" - 13%

"Вперед, Італія" - 7%

Однак якщо прихильники Мелоні не здобудуть повної перемоги, то права коаліція буде не єдиною силою, здатною визначати політичний курс Італії.

Основним опонентом є Демократична партія, якій прогнозують близько 22% голосів. Її лідер Енріко Летта називає Мелоні "гальмом європейської політики", а союз правих сил - антиєвропейським за прикладом французьких націоналістів на чолі з Марін Ле Пен.

Майбутній прем'єр

Джорджія Мелоні є політиком з ультраправими поглядами та неоднозначним минулим. Її партію "Брати Італії" називають наступницею лідера італійських фашистів у ХХ столітті Беніто Муссоліні.

Мелоні виступає проти мігрантів та за захист Італії від "ісламізації". Також на противагу цьому вона намагається виставити себе захисницею традиційних сімейних цінностей, експлуатуючи у своїх інтересах теми християнства та материнства. Але в той же час, залежно від політичної вигоди зазвичай змінює стратегію, і напередодні виборів публічно засудила діяльність Муссоліні.

Передбачається, що помірною позицією їй вдалося стерти асоціації з неофашизмом і заручитися підтримкою великої кількості виборців. Хоча ще минулого року її партія висувала нащадків "дуче" на виборах до міської ради Риму та Європейського парламенту.

Фото: Джорджія Мелоні обіцяє продовжувати підтримку України (GettyImages)

Сьогодні її більше порівнюють із сучасними політиками, такими як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, лідер французьких націоналістів Ле Пен та британський ідеолог Brexit Найджел Фарадж. Крім того, вона очолює групу євроскептиків у Європарламенті, до якої також належать представники партій "Право і справедливість" (Польща), "Шведські демократи" (Швеція) та "Голос" (Іспанія).

Але радикальні погляди щодо Євросоюзу не властиві Мелоні. Вона не планує виводити Італію з ЄС чи відмовлятися від євро. Проте впевнена, що уряд Маріо Драгі та всі попередні дотримувалися недостатньо жорсткого підходу у захисті національних інтересів.

Мелоні обіймала посаду міністра у справах молоді з 2008 по 2011 роки в уряді Берлусконі.

Чого чекати Україні

Попередній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі був одним із головних союзників України в Європі. Він рішуче виступав за військові постачання для протидії російській агресії. А також підтримав надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

У липні міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо заявив, що політична криза поставила під загрозу здатність повноцінно допомагати Україні постачанням необхідних озброєнь. А противників Драгі називав поплічниками президента Росії Володимира Путіна.

"Росіяни прямо зараз святкують те, що досягли падіння ще одного західного уряду. Тепер я сумніваюся, що ми зможемо надіслати зброю Україні. Це одна з багатьох серйозних проблем", - говорив Ді Майо.

Втім, нова можлива коаліція в Італії далека від єдності, зокрема, думки лідерів щодо війни Росії в Україні розходяться. І якщо Маттео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі, як давні шанувальники Путіна, намагаються домогтися послаблення санкцій, то Мелоні публічно заявляє про підтримку постачання зброї.

"Я думаю, що Італія не має відступати від рішень союзників та міжнародної спільноти. Якщо Україна впаде, великим переможцем, окрім путінської Росії, стане Китай. Якщо ми вирішимо скасувати санкції проти Росії і не постачати зброю Україні, нас вважатимуть ненадійними партнерами", - заявила вона в ефірі місцевого ТБ за три дні до виборів.

Більше того, провідні члени партії "Брати Італії" днями запевнили, що їхній уряд буде ще жорсткішим щодо агресії Кремля, ніж уряд Драгі. Нещодавній візит довіреного соратника Мелоні Адольфо Урсо до Києва лише підтвердив це.

"Це знакова, стратегічна подія, з низки тих, що визначать майбутнє європейської політики та майбутнє Європи… Це стратегічна поразка Росії, оскільки майбутній уряд Італії обирає посилення підтримки України та зміцнення зв'язків у Євроатлантичному альянсі", - писала про візит газета La Repubblica.

Крім того, цього тижня до України прибув міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні, щоб підтвердити подальшу підтримку. Він відвідав Ірпінь та Гостомель (Київська область), а також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.