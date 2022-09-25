День выборов. Чего ждать Украине от смены власти в Италии

Распад коалиции Драги

Премьер-министр Марио Драги ушел в отставку в июле 2022 года из-за разногласий в правительстве национального единства. К этому решение привело то, что "Движение пяти звезд" Джузеппе Конте, "Лига" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони проигнорировали голосование о вотуме доверия по законопроекту, который был направлен на смягчение последствий инфляции.

Фото: Марио Драги летом был вынужден уйти в отставку (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство предлагало выделить 26 млрд евро на индексацию зарплат, пенсий, поддержку прожиточного уровня. Но популистская партия "Движение пяти звезд" сочла этот пакет недостаточным и отказалась от голосования. Несговорчивость союзников-популистов вынудила Драги уйти в отставку, несмотря на поддержку большинства итальянцев, мэров и влиятельных бизнесменов.

На фоне политического кризиса президент Серджио Матарелла подписал указ о досрочных выборах. Также определена дата первого заседания обеих палат парламента в новом составе. Оно пройдет 13 октября.

Кто на политической арене

С высокой долей вероятности власть перейдет к новой коалиции во главе с лидером крайне правой партии "Братья Италии" Джорджией Мелони. Кроме этой политической силы, в союз входят "Лига" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

Согласно закону о выборах в Италии, за 15 дней до голосования перестают публиковать результаты опросов общественного мнения. Как пишет Politico, около 50% избирателей могут отдать голоса за правую коалицию, в то время как альянс левых сил может набрать примерно 30%.

По последним данным, поддержка итальянцев может распределиться следующим образом:

"Братья Италии" - 25%

"Лига" - 13%

"Вперед, Италия" - 7%

Однако если сторонники Мелони не одержат полную победу, то правая коалиция будет не единственной силой, способной определять политический курс Италии.

Основным оппонентом является Демократическая партия, которой прогнозируют около 22% голосов. Ее лидер Энрико Летта называет Мелони "тормозом европейской политики", а союз правых сил - антиевропейским по примеру французских националистов во главе с Марин Ле Пен.

Будущий премьер

Джорджия Мелони является политиком с ультраправыми взглядами и неоднозначным прошлым. Ее партию "Братья Италии" называют преемницей лидера итальянских фашистов в ХХ веке Бенито Муссолини.

Мелони выступает против мигрантов и за защиту Италии от "исламизации". Также в противовес этому она пытается выставить себя защитницей традиционных семейных ценностей, эксплуатируя в своих интересах темы христианства и материнства. Но в то же время в зависимости от политической выгоды обычно меняет стратегию, и накануне выборов публично осудила деятельность Муссолини.

Предполагается, что своей умеренной позицией ей удалось стереть ассоциации с неофашизмом и заручиться поддержкой большого числа избирателей. Хотя еще в прошлом году ее партия выдвигала потомков "дуче" на выборах в городской совет Рима и Европейский парламент.

Фото: Джорджия Мелони обещает продолжать поддержку Украины (GettyImages)

Сегодня ее больше сравнивают с современными политиками, такими как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лидер французских националистов Ле Пен и британский идеолог Brexit Найджел Фарадж. Кроме того, она возглавляет группу евроскептиков в Европарламенте, в которую также входят представители партий "Право и справедливость" (Польша), "Шведские демократы" (Швеция) и "Голос" (Испания).

Но радикальные взгляды в отношении Евросоюза не свойственны Мелони. Она не планирует выводить Италию из ЕС или отказываться от евро. Тем не менее уверена, что правительство Марио Драги и все предыдущие придерживались недостаточно жесткого подхода в защите национальных интересов.

Мелони занимала пост министра по делам молодежи с 2008 по 2011 годы в правительстве Берлускони.

Чего ждать Украине

Предыдущий премьер-министр Италии Марио Драги был одним из главных союзников Украины в Европе. Он решительно выступал за военные поставки для противодействия российской агрессии. А также поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

В июле министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что политический кризис поставил под угрозу способность полноценно помогать Украине поставками необходимых вооружений. А противников Драги называл приспешниками президента России Владимира Путина.

"Россияне прямо сейчас празднуют то, что добились падения еще одного западного правительства. Теперь я сомневаюсь, что мы сможем прислать оружие Украине. Это одна из многих серьезных проблем", - говорил Ди Майо.

Впрочем, новая возможная коалиция в Италии далека от единства, в том числе мнения лидеров по поводу войны России в Украине расходятся. И если Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, как давние поклонники Путина, пытаются добиться ослабления санкций, то Мелони публично заявляет о поддержке поставок оружия.

"Я думаю, что Италия не должна отступать от решений союзников и международного сообщества. Если Украина падет, большим победителем, помимо путинской России, станет Китай. Если мы решим отменить санкции против России и не поставлять оружие Украине, нас посчитают ненадежными партнерами", - заявила она в эфире местного ТВ за три дня до выборов.

Более того, ведущие члены партии "Братья Италии" на днях заверили, что их правительство будет еще жестче в отношении агрессии Кремля, чем правительство Драги. Недавний визит доверенного соратника Мелони Адольфо Урсо в Киев только подтвердил это.

"Это знаковое, стратегическое событие, из ряда определяющих будущее европейской политики и будущее Европы… Это стратегическое поражение России, поскольку будущее правительство Италии выбирает усиление поддержки Украины и укрепление связей в Евроатлантическом альянсе", - писала о визите газета La Repubblica.

Кроме того, на этой неделе в Украину прибыл министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини, чтобы подтвердить дальнейшую поддержку. Он посетил Ирпень и Гостомель (Киевская область), а также встретился с президентом Владимиром Зеленским.