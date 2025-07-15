День Української Державності 2025: красиві привітання зі святом

15 липня наша країна відзначає День Української Державності. Створити у цей день святковий настрій допоможуть готові привітання у листівках, віршах та своїми словами.

РБК-Україна пропонує привітання з Днем Української Державності, які сподобаються вашим знайомим та близьким.

Привітання з Днем Української Державності 2025

Вітаю з Днем Української Державності! Це свято нагадує нам, що ми маємо глибоке коріння та величну історію. Нехай у кожному серці живе гордість за свою країну. Бажаю миру, злагоди й сили духу. Разом ми - незламна нація.

День Державності - це символ нашої єдності, самобутності й права бути вільними. Україна має свою мову, культуру та шлях, якому вже понад тисячу років. Нехай цей день зміцнює нашу віру у власну державу. Бажаю, щоб кожен українець відчував гордість і відповідальність. Зі святом сили, честі й пам’яті.

Сьогодні ми згадуємо князя Володимира і наш цивілізаційний вибір, зроблений у 988 році. День Державності - це вшанування нашого шляху, який триває крізь століття боротьби. Нехай Україна процвітає, а її народ живе в гідності. Бажаю кожному з нас внутрішньої стійкості й любові до своєї землі. Слава нації і її державності!

Привітання з Днем Української Державності (зображення: Pinterest)

День Української Державності - це день, коли важливо пам’ятати, ким ми є. Ми не вигадана країна, а нація з великою спадщиною. Нехай це свято надихає на нові звершення і єднає українців у всьому світі. Бажаю світла в серці, тепла в родині й надії в очах. Зі святом держави, яку ми творимо щодня!

У цей день бажаю кожному відчути себе частиною великого народу. Хай любов до Батьківщини живе не лише в словах, а й у вчинках. Ми маємо свою державу, і вона варта нашого захисту й шани. Пам’ятаймо, що історія твориться тут і зараз. Вітаю з Днем Державності України!

З Днем Української Державності! Це не просто дата, а підтвердження нашої ідентичності. Хай гордість за своє походження наповнює кожного з нас. Ми – українці, і цим усе сказано.

Сьогодні ми вшановуємо силу духу, волю до свободи і вікову традицію. Україна не почалася вчора - вона формувалась поколіннями. Бажаю бути гідними своїх предків і сильними в теперішньому. Хай цей день додає впевненості.

Листівка з Днем Української Державності (зображення: Pinterest)

День Державності - це нагадування, що ми маємо свій шлях і свій голос. Наш народ не заблукав у світовій історії - він пише її сам. Бажаю кожному внутрішньої свободи й миру. Зі святом, що єднає.

Це свято - доказ того, що ми здатні бути господарями у власному домі. Хай у серці кожного живе Україна. Пишаємось своїм корінням і дивимось уперед із надією. З Днем Державності!

У День Української Державності згадаймо, що ми не тимчасові - ми вічні. Історія Київської Русі, боротьба за незалежність і сучасна сила - все це про нас. Хай кожне українське серце б’ється в унісон із Батьківщиною. Вітаю зі святом!

Листівка зі святом Української Державності (зображення: Pinterest)

***

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди.

З Днем Української Державності.

***

Бажаю нам у країні вільній жити,

Свободою цією найбільш дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла наша Ненька завжди процвітати.

З Днем Української Державності.

Привітання зі святом Української Державності (зображення: Pinterest)

***

Вставай, Україно, вставай,

Сьогодні твоє свято.

Давай, наша Ненька, давай,

Бо ворогів у нас іще багато.

Борись до кінця, Батьківщино,

Мечем, кулеметом та вогнем,

Ми вільний єдиний народ.

Україна наша - найкраща серед клейнод.

З Днем Української Державності.

***

Разом - ми сила,

Разом - до перемоги.

Вільна одна єдина

Наша мама - Україна!

З Днем Української Державності.

Листівка-привітання зі святом Української Державності (зображення: Pinterest)