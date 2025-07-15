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День Української Державності 2025: красиві привітання зі святом

Вівторок 15 липня 2025 06:45
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День Української Державності 2025: красиві привітання зі святом Привітання зі святом Української Державності (фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

15 липня наша країна відзначає День Української Державності. Створити у цей день святковий настрій допоможуть готові привітання у листівках, віршах та своїми словами.

РБК-Україна пропонує привітання з Днем Української Державності, які сподобаються вашим знайомим та близьким.

Привітання з Днем Української Державності 2025

  • Вітаю з Днем Української Державності! Це свято нагадує нам, що ми маємо глибоке коріння та величну історію. Нехай у кожному серці живе гордість за свою країну. Бажаю миру, злагоди й сили духу. Разом ми - незламна нація.
  • День Державності - це символ нашої єдності, самобутності й права бути вільними. Україна має свою мову, культуру та шлях, якому вже понад тисячу років. Нехай цей день зміцнює нашу віру у власну державу. Бажаю, щоб кожен українець відчував гордість і відповідальність. Зі святом сили, честі й пам’яті.
  • Сьогодні ми згадуємо князя Володимира і наш цивілізаційний вибір, зроблений у 988 році. День Державності - це вшанування нашого шляху, який триває крізь століття боротьби. Нехай Україна процвітає, а її народ живе в гідності. Бажаю кожному з нас внутрішньої стійкості й любові до своєї землі. Слава нації і її державності!

День Української Державності 2025: красиві привітання зі святомПривітання з Днем Української Державності (зображення: Pinterest)

  • День Української Державності - це день, коли важливо пам’ятати, ким ми є. Ми не вигадана країна, а нація з великою спадщиною. Нехай це свято надихає на нові звершення і єднає українців у всьому світі. Бажаю світла в серці, тепла в родині й надії в очах. Зі святом держави, яку ми творимо щодня!
  • У цей день бажаю кожному відчути себе частиною великого народу. Хай любов до Батьківщини живе не лише в словах, а й у вчинках. Ми маємо свою державу, і вона варта нашого захисту й шани. Пам’ятаймо, що історія твориться тут і зараз. Вітаю з Днем Державності України!
  • З Днем Української Державності! Це не просто дата, а підтвердження нашої ідентичності. Хай гордість за своє походження наповнює кожного з нас. Ми – українці, і цим усе сказано.
  • Сьогодні ми вшановуємо силу духу, волю до свободи і вікову традицію. Україна не почалася вчора - вона формувалась поколіннями. Бажаю бути гідними своїх предків і сильними в теперішньому. Хай цей день додає впевненості.

День Української Державності 2025: красиві привітання зі святомЛистівка з Днем Української Державності (зображення: Pinterest)

  • День Державності - це нагадування, що ми маємо свій шлях і свій голос. Наш народ не заблукав у світовій історії - він пише її сам. Бажаю кожному внутрішньої свободи й миру. Зі святом, що єднає.
  • Це свято - доказ того, що ми здатні бути господарями у власному домі. Хай у серці кожного живе Україна. Пишаємось своїм корінням і дивимось уперед із надією. З Днем Державності!
  • У День Української Державності згадаймо, що ми не тимчасові - ми вічні. Історія Київської Русі, боротьба за незалежність і сучасна сила - все це про нас. Хай кожне українське серце б’ється в унісон із Батьківщиною. Вітаю зі святом!

День Української Державності 2025: красиві привітання зі святомЛистівка зі святом Української Державності (зображення: Pinterest)

***

Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди.
З Днем Української Державності.

***

Бажаю нам у країні вільній жити,
Свободою цією найбільш дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб змогла наша Ненька завжди процвітати.
З Днем Української Державності.

День Української Державності 2025: красиві привітання зі святомПривітання зі святом Української Державності (зображення: Pinterest)

***

Вставай, Україно, вставай,
Сьогодні твоє свято.
Давай, наша Ненька, давай,
Бо ворогів у нас іще багато.
Борись до кінця, Батьківщино,
Мечем, кулеметом та вогнем,
Ми вільний єдиний народ.
Україна наша - найкраща серед клейнод.
З Днем Української Державності.

***

Разом - ми сила,
Разом - до перемоги.
Вільна одна єдина
Наша мама - Україна!
З Днем Української Державності.

День Української Державності 2025: красиві привітання зі святомЛистівка-привітання зі святом Української Державності (зображення: Pinterest)

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Під час написання матеріалу використані джерела: матеріали сайтів Lviv Media та Day Today.

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