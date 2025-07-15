ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

День Украинской Государственности 2025: красивые поздравления с праздником

Вторник 15 июля 2025 06:45
UA EN RU
День Украинской Государственности 2025: красивые поздравления с праздником Поздравление с праздником Украинской Государственности (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

15 июля наша страна отмечает День Украинской Государственности. Создать в этот день праздничное настроение помогут готовые поздравления в открытках, стихах и своими словами.

РБК-Украина предлагает поздравления с Днем Украинской Государственности, которые понравятся вашим знакомым и близким.

Поздравления с Днем Украинской Государственности 2025

  • Поздравляю с Днем Украинской Государственности! Этот праздник напоминает нам, что мы имеем глубокие корни и величественную историю. Пусть в каждом сердце живет гордость за свою страну. Желаю мира, согласия и силы духа. Вместе мы - несокрушимая нация.
  • День Государственности - это символ нашего единства, самобытности и права быть свободными. Украина имеет свой язык, культуру и путь, которому уже более тысячи лет. Пусть этот день укрепляет нашу веру в собственное государство. Желаю, чтобы каждый украинец чувствовал гордость и ответственность. С праздником силы, чести и памяти.
  • Сегодня мы вспоминаем князя Владимира и наш цивилизационный выбор, сделанный в 988 году. День Государственности - это чествование нашего пути, который продолжается сквозь века борьбы. Пусть Украина процветает, а ее народ живет в достоинстве. Желаю каждому из нас внутренней стойкости и любви к своей земле. Слава нации и ее государственности!

День Украинской Государственности 2025: красивые поздравления с праздникомПоздравление с Днем Украинской Государственности (изображение: Pinterest)

  • День Украинской Государственности - это день, когда важно помнить, кем мы есть. Мы не вымышленная страна, а нация с большим наследием. Пусть этот праздник вдохновляет на новые свершения и объединяет украинцев во всем мире. Желаю света в сердце, тепла в семье и надежды в глазах. С праздником государства, которое мы создаем каждый день!
  • В этот день желаю каждому почувствовать себя частью великого народа. Пусть любовь к Родине живет не только в словах, но и в поступках. Мы имеем свое государство, и она стоит нашей защиты и уважения. Помните, что история творится здесь и сейчас. Поздравляю с Днем Государственности Украины!
  • С Днем Украинской Государственности! Это не просто дата, а подтверждение нашей идентичности. Пусть гордость за свое происхождение наполняет каждого из нас. Мы - украинцы, и этим все сказано.
  • Сегодня мы чествуем силу духа, волю к свободе и вековую традицию. Украина не началась вчера - она формировалась поколениями. Желаю быть достойными своих предков и сильными в настоящем. Пусть этот день придает уверенности.

День Украинской Государственности 2025: красивые поздравления с праздникомОткрытка с Днем Украинской Государственности (изображение: Pinterest)

  • День Государственности - это напоминание, что мы имеем свой путь и свой голос. Наш народ не заблудился в мировой истории - он пишет ее сам. Желаю каждому внутренней свободы и мира. С праздником, который объединяет.
  • Этот праздник - доказательство того, что мы способны быть хозяевами в собственном доме. Пусть в сердце каждого живет Украина. Гордимся своими корнями и смотрим вперед с надеждой. С Днем Государственности!
  • В День Украинской Государственности вспомним, что мы не временные - мы вечные. История Киевской Руси, борьба за независимость и современная сила - все это о нас. Пусть каждое украинское сердце бьется в унисон с Родиной. Поздравляю с праздником!

День Украинской Государственности 2025: красивые поздравления с праздникомОткрытка с праздником Украинской Государственности (изображение: Pinterest)

***

Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди.
З Днем Української Державності.

***

Бажаю нам у країні вільній жити,
Свободою цією найбільш дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб змогла наша Ненька завжди процвітати.
З Днем Української Державності.

День Украинской Государственности 2025: красивые поздравления с праздникомПоздравление с праздником Украинской Государственности (изображение: Pinterest)

***

Вставай, Україно, вставай,
Сьогодні твоє свято.
Давай, наша Ненька, давай,
Бо ворогів у нас іще багато.
Борись до кінця, Батьківщино,
Мечем, кулеметом та вогнем,
Ми вільний єдиний народ.
Україна наша - найкраща серед клейнод.
З Днем Української Державності.

***

Разом - ми сила,
Разом - до перемоги.
Вільна одна єдина
Наша мама - Україна!
З Днем Української Державності.

День Украинской Государственности 2025: красивые поздравления с праздникомОткрытка-поздравление с праздником Украинской Государственности (изображение: Pinterest)

Вас может заинтересовать

При написании материала использованы источники: материалы сайтов Lviv Media и Day Today.

Читайте РБК-Украина в Google News
День Украинской Государственности Праздники
Новости
Готовятся к войне: Нидерланды хотят переделать вагоны в госпитали для солдат
Готовятся к войне: Нидерланды хотят переделать вагоны в госпитали для солдат
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом