В день тиші в поліцію надійшло 570 повідомлень про порушення напередодні виборів

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільше повідомлень надійшло в Київській, Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях

В день тиші станом на 18:00 напередодні позачергових парламентських виборів в поліцію надійшло 570 повідомлень і заяв про порушення, відкрито одинадцять кримінальних проваджень. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Повідомляється, що в "день тиші" в поліцію надійшло понад 570 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства. Станом на 18:00 найбільше повідомлень надійшло в Київській, Одеській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Слідчими підрозділами розпочато 11 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, в день тиші станом на 15:00 напередодні виборів у парламент в поліцію надійшло 278 повідомлень і заяв про порушення, відкрито дев'ять кримінальних проваджень. Так, підрозділи поліції надійшло 278 заяв та повідомлень про порушення у виборчій сфері. Найбільше повідомлень надійшло в Одеській, Донецькій та Запорізькій областях. В основному зазначені факти пов'язані з незаконною агітацією - 226 фактів і підкупом виборців - п'ять фактів.

Все а час передвиборної кампанії поліція Києва зареєструвала понад 600 порушень виборчого законодавства. За даними поліції, за фактом порушень було складено 155 адмінпротоколів та відкриті 38 кримінальних проваджень.