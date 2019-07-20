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В полицию сегодня поступило почти 280 сообщений о нарушениях накануне выборов

Новости » Выборы 2019    20.07.2019 - 17:26
В полицию сегодня поступило почти 280 сообщений о нарушениях накануне выборов
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правоохранители отрыли девять уголовных производств

В день тишины по состоянию на 15:00 накануне выборов в парламент в полицию поступило 278 сообщений и заявлений о нарушениях, открыто девять уголовных производств. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что в подразделения полиции поступило 278 заявлений и сообщений о нарушениях в избирательной сфере. Больше всего сообщений поступило в Одесской, Донецкой и Запорожской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 226 фактов и подкупом избирателей - пять фактов.

По словам заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича, следственные подразделения начали девять уголовных производств. Также он обратил внимание руководителей территориальных подразделений на необходимость соблюдения законности и правопорядка в день тишины.

В полицию сегодня поступило почти 280 сообщений о нарушениях накануне выборов

Напомним, РБК-Украина писало, что наблюдатели Комитета избирателей Украины  фиксируют массовые нарушения избирательного законодательства в день тишины накануне внеочередных выборов в Раду. 

Отметим, что за время предвыборной кампании полиция Киева зарегистрировала более 600 нарушений избирательного законодательства. По данным полиции, по факту нарушений были составлены 155 админпротоколов и открыты 38 уголовных производств.

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