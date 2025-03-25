День Служби безпеки України: коли з’явилася та чим займається СБУ

25 березня Україна відзначає День Служби безпеки України (СБУ). Це ключовий орган, який стоїть на захисті національної безпеки та суверенітету держави.

Про це розповідає РБК-Україна .

Саме 25 березня 1992 року Верховна Рада ухвалила закон "Про Службу безпеки України", а її співробітники склали присягу на вірність народу.

Від створення до міжнародного визнання

З перших днів існування перед СБУ постали складні завдання: забезпечення державної безпеки, охорона територіальної цілісності, боротьба з корупцією та організованою злочинністю. У складі Служби сформували підрозділи розвідки, контррозвідки, захисту національної державності, протидії тероризму, військової контррозвідки та урядового зв’язку. Окремо було створено спецпідрозділ "А", який спеціалізується на антитерористичних операціях.

З роками СБУ посилила міжнародне співробітництво та стала центром антитерористичної системи держави. До її компетенції додалися завдання з кібербезпеки та захисту інформаційного простору.

Робота СБУ на тлі війни

З початком російської агресії у 2014 році СБУ зосередила сили на боротьбі з гібридною війною, сепаратизмом та підривною діяльністю окупантів. Співробітники служби брали активну участь у спецопераціях на сході України, викриваючи агентурні мережі ворога та запобігаючи диверсіям.

Після 24 лютого 2022 року СБУ разом з іншими Силами оборони стала на передовій боротьби за незалежність України. Її фахівці працюють у найгарячіших точках, знешкоджують ворожі диверсійно-розвідувальні групи, документують воєнні злочини та відбивають кібератаки противника.

В умовах повномасштабної війни Служба безпеки України стала однією з ключових безпекових структур, які дають відсіч російській збройній агресії. СБУ не тільки знешкоджує ворожу агентуру всередині країни, а й ефективно працює безпосередньо на лінії фронту, наближаючи перемогу.

Відповідаючи на виклики воєнного часу, Служба безпеки суттєво модернізувала свою діяльність - зосередилася на контррозвідувальній роботі, протидії злочинам проти національної державності, недопущенні терактів, розслідуванні воєнних злочинів РФ, кіберзахисті тощо.

Робота СБУ

СБУ має на меті забезпечення безпеки України та її громадян. Ключові напрями роботи включають:

контррозвідку,

участь у бойових та спеціальних операціях на фронті,

захист національної державності,

боротьбу з тероризмом,

захист інформаційної безпеки,

охорону державної таємниці.

Держава має бути захищена від усіх загроз - воєнних, економічних та інформаційних, а кожен громадянин повинен почуватися у безпеці.

СБУ дотримується ключових цінностей:

верховенство права та законність,

доброчесність,

відповідальність і підзвітність,

професіоналізм і постійне вдосконалення.

Сьогодні Служба безпеки України - це потужний державний інститут, який продовжує реформуватися та адаптуватися до сучасних загроз. Її співробітники щоденно захищають країну на всіх фронтах, забезпечуючи мирне життя українців.