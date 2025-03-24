В Україні викрили ворожу агентку, що готувала удар по базі морпіхів ЗСУ
В Одесі затримали агентку ФСБ, яка готувала удар по базі морпіхів ЗСУ. Планувала втекти до Росії, але її викрила військова контррозвідка СБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
В Одесі військова контррозвідка Служби безпеки України затримала агентку ФСБ, яка готувала нові ракетно-дронові удари по українських військових об'єктах.
Жінка планувала втечу до Росії після виконання завдання, однак її діяльність була зірвана на ранньому етапі.
Агентка, 39-річна безробітна місцева мешканка, за завданням ворога повинна була коригувати повітряні удари по базах морської піхоти ЗСУ та визначати місця тимчасового перебування прикордонників і поліцейських на південному фронті.
Встановлено, що жінка потрапила до уваги ФСБ через свої коментарі під прокремлівськими публікаціями в Telegram і була вербована дистанційно.
Для конспірації агентка часто виходила на прогулянки з 6-річним сином, під час яких фотографувала об'єкти, що могли стати цілями для російських атак, і відзначала їхні координати на Google Картах.
Отримані дані вона передавала російському куратору.
В ході операції СБУ затримала зловмисницю вдома, де під час обшуку були вилучені її телефон і планшет, на яких містилися анонімні чати з ФСБ.
Що загрожує
Затриманій повідомлено про підозру у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.
Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи здійснювалися за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала двох жінок, які передавали координати українських військових у Донецькій області ворогу.
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