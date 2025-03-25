День Службы безопасности Украины: когда появилась и чем занимается СБУ
25 марта Украина отмечает День Службы безопасности Украины (СБУ). Это ключевой орган, который стоит на защите национальной безопасности и суверенитета государства.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Именно 25 марта 1992 года Верховная Рада приняла закон "О Службе безопасности Украины", а ее сотрудники приняли присягу на верность народу.
От создания до международного признания
С первых дней существования перед СБУ встали сложные задачи: обеспечение государственной безопасности, охрана территориальной целостности, борьба с коррупцией и организованной преступностью. В составе Службы сформировали подразделения разведки, контрразведки, защиты национальной государственности, противодействия терроризму, военной контрразведки и правительственной связи. Отдельно было создано спецподразделение "А", которое специализируется на антитеррористических операциях.
С годами СБУ усилила международное сотрудничество и стала центром антитеррористической системы государства. К ее компетенции добавились задачи по кибербезопасности и защите информационного пространства.
Работа СБУ на фоне войны
С началом российской агрессии в 2014 году СБУ сосредоточила силы на борьбе с гибридной войной, сепаратизмом и подрывной деятельностью оккупантов. Сотрудники службы принимали активное участие в спецоперациях на востоке Украины, разоблачая агентурные сети врага и предотвращая диверсии.
После 24 февраля 2022 года СБУ вместе с другими Силами обороны стала на передовой борьбы за независимость Украины. Ее специалисты работают в самых горячих точках, обезвреживают вражеские диверсионно-разведывательные группы, документируют военные преступления и отражают кибератаки противника.
В условиях полномасштабной войны Служба безопасности Украины стала одной из ключевых структур безопасности, которые дают отпор российской вооруженной агрессии. СБУ не только обезвреживает вражескую агентуру внутри страны, но и эффективно работает непосредственно на линии фронта, приближая победу.
Отвечая на вызовы военного времени, Служба безопасности существенно модернизировала свою деятельность - сосредоточилась на контрразведывательной работе, противодействии преступлениям против национальной государственности, недопущении терактов, расследовании военных преступлений РФ, киберзащите и тому подобное.
Работа СБУ
Целью СБУ является обеспечение безопасности Украины и ее граждан. Ключевые направления работы включают:
- контрразведку,
- участие в боевых и специальных операциях на фронте,
- защиту национальной государственности,
- борьбу с терроризмом,
- защита информационной безопасности,
- охрану государственной тайны.
Государство должно быть защищено от всех угроз - военных, экономических и информационных, а каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности.
СБУ придерживается ключевых ценностей:
- верховенство права и законность,
- добропорядочность,
- ответственность и подотчетность,
- профессионализм и постоянное совершенствование.
Сегодня Служба безопасности Украины - это мощный государственный институт, который продолжает реформироваться и адаптироваться к современным угрозам. Ее сотрудники ежедневно защищают страну на всех фронтах, обеспечивая мирную жизнь украинцев.
Ранее РБК-Украина писало, что СБУ предупреждает родителей о попытках российских спецслужб вербовать украинских подростков для совершения терактов. Российские кураторы обещают детям "легкие деньги" за выполнение простых заданий, таких как перенос пакетов. Однако вместо обещанной оплаты они дистанционно взрывают взрывчатку вместе с "курьером", устраняя свидетелей и скрывая следы.
Также мы рассказывали, что СБУ задержала в Одессе 39-летнюю местную жительницу, которая работала на ФСБ России и планировала корректировать ракетно-пушечные удары по базам морской пехоты Вооруженных сил Украины. Женщина собирала информацию о местах дислокации украинских военных, пограничников и полицейских, передавая координаты российскому куратору через анонимные чаты. После выполнения задания она планировала сбежать в Россию, но была задержана дома, где во время обыска изъяли ее телефон и планшет с доказательствами сотрудничества с ФСБ. Ей сообщено о подозрении в государственной измене, что предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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