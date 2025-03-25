День Службы безопасности Украины: когда появилась и чем занимается СБУ

25 марта Украина отмечает День Службы безопасности Украины (СБУ). Это ключевой орган, который стоит на защите национальной безопасности и суверенитета государства.

Именно 25 марта 1992 года Верховная Рада приняла закон "О Службе безопасности Украины", а ее сотрудники приняли присягу на верность народу.

От создания до международного признания

С первых дней существования перед СБУ встали сложные задачи: обеспечение государственной безопасности, охрана территориальной целостности, борьба с коррупцией и организованной преступностью. В составе Службы сформировали подразделения разведки, контрразведки, защиты национальной государственности, противодействия терроризму, военной контрразведки и правительственной связи. Отдельно было создано спецподразделение "А", которое специализируется на антитеррористических операциях.

С годами СБУ усилила международное сотрудничество и стала центром антитеррористической системы государства. К ее компетенции добавились задачи по кибербезопасности и защите информационного пространства.

Работа СБУ на фоне войны

С началом российской агрессии в 2014 году СБУ сосредоточила силы на борьбе с гибридной войной, сепаратизмом и подрывной деятельностью оккупантов. Сотрудники службы принимали активное участие в спецоперациях на востоке Украины, разоблачая агентурные сети врага и предотвращая диверсии.

После 24 февраля 2022 года СБУ вместе с другими Силами обороны стала на передовой борьбы за независимость Украины. Ее специалисты работают в самых горячих точках, обезвреживают вражеские диверсионно-разведывательные группы, документируют военные преступления и отражают кибератаки противника.

В условиях полномасштабной войны Служба безопасности Украины стала одной из ключевых структур безопасности, которые дают отпор российской вооруженной агрессии. СБУ не только обезвреживает вражескую агентуру внутри страны, но и эффективно работает непосредственно на линии фронта, приближая победу.

Отвечая на вызовы военного времени, Служба безопасности существенно модернизировала свою деятельность - сосредоточилась на контрразведывательной работе, противодействии преступлениям против национальной государственности, недопущении терактов, расследовании военных преступлений РФ, киберзащите и тому подобное.

Работа СБУ

Целью СБУ является обеспечение безопасности Украины и ее граждан. Ключевые направления работы включают:

контрразведку,

участие в боевых и специальных операциях на фронте,

защиту национальной государственности,

борьбу с терроризмом,

защита информационной безопасности,

охрану государственной тайны.

Государство должно быть защищено от всех угроз - военных, экономических и информационных, а каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности.

СБУ придерживается ключевых ценностей:

верховенство права и законность,

добропорядочность,

ответственность и подотчетность,

профессионализм и постоянное совершенствование.

Сегодня Служба безопасности Украины - это мощный государственный институт, который продолжает реформироваться и адаптироваться к современным угрозам. Ее сотрудники ежедневно защищают страну на всех фронтах, обеспечивая мирную жизнь украинцев.