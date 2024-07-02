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День різких контрастів. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 2 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 2 липня, в частині України втримається спека, до +37. Але атмосферний фронт відчутно зменшить "плюси" в деяких регіонах, там ймовірні дощі з грозами і навіть шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"2 липня у більшості наших областей максимальна температура повітря досягатиме "пекучих" +32....+37 градусів. Це найбільше стосується південної частини, сходу України та центральних областей", - розповіла вона.

І в цих регіонах, за даними синоптика, переважатиме суха погода з високою пожежною небезпекою.

"А ось у західні області сьогодні завітає атмосферний фронт (див. карту, - ред), який нарешті послабить суттєво спеку, там у вівторок передбачаються пречудові +23...+27 градусів", - додала Діденко.

У західні області сьогодні прийде атмосферний фронт (facebook.com/tala.didenko)

На заході пройдуть дощі з грозами.

"Через значні контрасти в зоні фронту (перед фронтом до +35, а за фронтом +20 градусів, наприклад) дощі переходитимуть у сильні зливи, можливі шквал та град. У північних областях 2 липня ще буде спекотно, проте у Житомирській області вже стане трохи легше, +27...+29 градусів, у Київській області близько +30, на Чернігівщині та Сумщині +31...+33 градуси", - констатувала вона.

На Житомирщині та Київщині атмосферний фронт вже аж ввечері організує короткочасні грозові дощі, хоча Чернігівська та Сумська область втримаються від опадів.

В Україні переважатиме південно-західний вітер, у західних областях зміниться на північно-західний, може бути рвучким.

Погода у Києві та 3 липня в Україні

У Києві 2 липня максимальна температура повітря трохи "осяде", близько +30 градусів.

"У столиці буде сухо, проте посилиться вітер, який дасть можливість трохи легше дихати, а ввечері у вівторок можливий короткочасний грозовий дощ", - констатувала вона.

У середу, 3 липня, на заході та півночі температура повітря відчутно знизиться, можливі місцями грозові дощі. У середу в західній частині навіть можливе зниження до +18...+22 градусів.

А ось на сході, півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінниччини) сильна спека ще триватиме, температура повітря досягатиме і перевищуватиме +35 градусів.

Докладніше про погоду протягом тижня в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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