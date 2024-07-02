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День резких контрастов. Синоптик дала прогноз на сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 2 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 2 июля, в части Украины удержится жара, до +37. Но атмосферный фронт ощутимо сбавит "плюсы" в некоторых регионах, там вероятны дожди с грозами и даже шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"2 июля в большинстве наших областей максимальная температура воздуха будет достигать "жгучих" +32....+37 градусов. Это больше касается южной части, востока Украины и центральных областей", - рассказала она.

И в этих регионах, по данным синоптика, будет преобладать сухая погода с высокой пожарной опасностью.

"А вот в западные области сегодня придет атмосферный фронт (см. карту, - ред), который наконец-то ослабит существенно жару, там во вторник предусматриваются чудесные +23...+27 градусов", - добавила Диденко.

В западные области сегодня придет атмосферный фронт (facebook.com/tala.didenko)

На западе пройдут дожди с грозами.

"Из-за значительных контрастов в зоне фронта (перед фронтом до +35, а за фронтом +20 градусов, например) дожди будут переходить в сильные ливни, возможны шквал и град. В северных областях 2 июля еще будет жарко, однако в Житомирской области уже станет немного легче, +27...+29 градусов, в Киевской области около +30, в Черниговской и Сумской областях +31...+33 градуса", - констатировала она.

На Житомирщине и Киевщине атмосферный фронт уже вечером организует кратковременные грозовые дожди, хотя Черниговская и Сумская область удержатся от осадков.

В Украине будет преобладать юго-западный ветер, в западных областях сменится северо-западным, может быть порывистым.

Погода в Киеве и 3 июля в Украине

В Киеве 2 июля максимальная температура воздуха немного "осядет", около +30 градусов.

"В столице будет сухо, однако усилится ветер, который позволит немного легче дышать, а вечером во вторник возможен кратковременный грозовой дождь", - констатировала она.

В среду, 3 июля, на западе и севере температура воздуха ощутимо снизится, возможны местами грозовые дожди. В среду в западной части даже возможно понижение до +18...+22 градусов.

А вот на востоке, юге и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой области) сильная жара еще будет продолжаться, температура воздуха будет достигать и превышать +35 градусов.

Подробнее о погоде в течение недели в Украине – читайте в материале РБК-Украина.

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