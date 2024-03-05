На день раніше, ніж планувалося. Прем'єр Болгарії пішов у відставку

Ніколай Денков сьогодні, 5 березня, подав у відставку з посади прем'єр-міністра Болгарії. Це сталося на день раніше, ніж планувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БГНЕС .

"Сьогодні я пішов із посади прем'єр-міністра, і це вже в Національних Зборах. Це не політична гра, це захищене слово", - сказав він.

Також він додав, що виконує зобов'язання, яке взяв на себе у спільній декларації від 6 червня 2023 року.

Він мав на увазі угоду, досягнуту між двома найбільшими групами в чинному парламенті, "Продовжити зміни-Демократична Болгарія" і ГЄРБ-ОДС, згідно з якою Денков і Марія Габріель з ГЄРБ-ОДС мали по черзі обіймати пости прем'єр-міністра і заступника прем'єр-міністра протягом дев'ятимісячного періоду, починаючи з Денкова.

При цьому розумінні дві парламентські коаліції і "Рух за права і свободи" проголосували за вступ на посаду кабінету Денкова 6 червня 2023 року. Ротація мала відбутися 6 березня 2024 року.

Допомога Болгарії Україні

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різноманітну допомогу. Так, раніше парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 України.

Нещодавно стало відомо, що Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів Україні, оскільки Міноборони звернулося до НАТО із проханням покрити транспортні витрати.

Також Болгарія анонсувала нову військову допомогу Україні. Болгарська допомога Україні вже склала 47 мільйонів євро.