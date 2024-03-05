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На день раньше, чем планировалось. Премьер Болгарии ушел в отставку

Болгария, Вторник 05 марта 2024 20:50
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На день раньше, чем планировалось. Премьер Болгарии ушел в отставку Фото: Николай Денков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Николай Денков сегодня, 5 марта, подал в отставку с должности премьер-министра Болгарии. Это произошло на день раньше, чем планировалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БГНЕС.

"Сегодня я ушел с поста премьер-министра, и это уже в Национальном Собрании. Это не политическая игра, это защищенное слово", - сказал он.

Также он добавил, что выполняет обязательство, которое взял на себя в совместной декларации от 6 июня 2023 года.

Он имел в виду соглашение, достигнутое между двумя крупнейшими группами в действующем парламенте, "Продолжить перемены-Демократическая Болгария" и ГЕРБ-ОДС, согласно которому Денков и Мария Габриэль из ГЕРБ-ОДС должны были поочередно занимать посты премьер-министра и заместителя премьер-министра в течение девятимесячного периода, начиная с Денкова.

При этом понимании две парламентские коалиции и "Движение за права и свободы" проголосовали за вступление в должность кабинета Денкова 6 июня 2023 года. Ротация должна была состояться 6 марта 2024 года.

Помощь Болгарии Украине

Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разнообразную помощь. Так, ранее парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.

Недавно стало известно, что Болгария задерживает поставки 100 бронетранспортеров в Украину, поскольку Минобороны обратилось в НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы.

Также Болгария анонсировала новую военную помощь Украине. Болгарская помощь Украине уже составила 47 миллионов евро.

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