День простою кораблів у Босфорі обійдеться українським аграріям у 20 тисяч доларів, - Сольський

За простій кораблів з українським зерном у Босфорській протоці, які перебувають там по кілька тижнів, доводиться сплачувати чималі кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Сольського на брифінгу у Media Center "Ukraine - Ukrinform".

За словами Сольського, наразі кораблі тижнями очікують на вхід та вихід з Босфору.

"Якщо ми говоримо про простій "хендісайзу", перед Новим роком трейдери називали ціну від 20 тисяч доларів простою за одну добу", - пояснив міністр.

І додав, що відповідно всі кошти покладуться на українського аграрія. А це - десятки доларів на тонні продукції.

Сольський також зазначив, що тієї кількості суден, які проходять через протоку, наразі недостатньо.

"Основне питання, яке Україна намагається вирішити, - це контроль на Босфорі, робота JCC. Переговори йдуть непросто. Кількість кораблів, які йдуть на вихід і на вхід, явно недостатня, і це та річ, яка заважає сильно і українському фермеру, і українському трейдеру, і нашим клієнтам. Тому що зерно дедалі дороге та непрогнозоване для країн, які з нами торгують", - пояснив міністр.