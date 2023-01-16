День простою кораблів у Босфорі обійдеться українським аграріям у 20 тисяч доларів, - Сольський
За простій кораблів з українським зерном у Босфорській протоці, які перебувають там по кілька тижнів, доводиться сплачувати чималі кошти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Сольського на брифінгу у Media Center "Ukraine - Ukrinform".
За словами Сольського, наразі кораблі тижнями очікують на вхід та вихід з Босфору.
"Якщо ми говоримо про простій "хендісайзу", перед Новим роком трейдери називали ціну від 20 тисяч доларів простою за одну добу", - пояснив міністр.
І додав, що відповідно всі кошти покладуться на українського аграрія. А це - десятки доларів на тонні продукції.
Сольський також зазначив, що тієї кількості суден, які проходять через протоку, наразі недостатньо.
"Основне питання, яке Україна намагається вирішити, - це контроль на Босфорі, робота JCC. Переговори йдуть непросто. Кількість кораблів, які йдуть на вихід і на вхід, явно недостатня, і це та річ, яка заважає сильно і українському фермеру, і українському трейдеру, і нашим клієнтам. Тому що зерно дедалі дороге та непрогнозоване для країн, які з нами торгують", - пояснив міністр.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Україна експортувала у межах "зернової ініціативи" понад 17 млн тонн продовольства з портів Великої Одеси для країн Африки, Азіі та Європи.
Крім того, ми писали, що Україна, попри війну та бойові дії, зможе втримати лідируючі позиції серед світових постачальників зерна та аграрної продукції цього року. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.
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