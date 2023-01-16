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День простоя кораблей в Босфоре обойдется украинским аграриям в 20 тысяч долларов, - Сольский

Новина українською →
Украина, Понедельник 16 января 2023 15:42
День простоя кораблей в Босфоре обойдется украинским аграриям в 20 тысяч долларов, - Сольский Фото: в Босфорском проливе скопились корабли с украинским зерном (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

За простой кораблей с украинским зерном в Босфорском проливе, которые находятся там по несколько недель, приходится платить немалые средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского на брифинге в Media Center "Ukraine - Ukrinform".

По словам Сольского, сейчас корабли неделями ожидают вход и выход из Босфора.

"Если мы говорим о простое "хендисайза", перед Новым годом трейдеры называли цену от 20 тысяч долларов простоя за сутки", - пояснил министр.

И добавил, что, соответственно, все средства будут возложены на украинского агрария. А это - десятки долларов на тонне продукции.

Сольский также отметил, что того количества судов, которые проходят через пролив, пока недостаточно.

"Основной вопрос, который Украина пытается решить - это контроль на Босфоре, работа JCC. Переговоры идут непросто. Количество кораблей, которые идут на выход и на вход, явно недостаточно, и это та вещь, которая мешает сильно и украинскому фермеру, и украинскому трейдеру, и нашим клиентам. Потому что зерно все более дорогое и непрогнозированное для стран, которые с нами торгуют", - пояснил министр.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Украина экспортировала в рамках "зерновой инициативы" более 17 млн тонн продовольствия из портов Большой Одессы для стран Африки, Азии и Европы.

Кроме того, мы писали, что, несмотря на войну и боевые действия, Украина сможет удержать лидирующие позиции среди мировых поставщиков зерна и аграрной продукции в этом году. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

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