День простоя кораблей в Босфоре обойдется украинским аграриям в 20 тысяч долларов, - Сольский

За простой кораблей с украинским зерном в Босфорском проливе, которые находятся там по несколько недель, приходится платить немалые средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского на брифинге в Media Center "Ukraine - Ukrinform".

По словам Сольского, сейчас корабли неделями ожидают вход и выход из Босфора.

"Если мы говорим о простое "хендисайза", перед Новым годом трейдеры называли цену от 20 тысяч долларов простоя за сутки", - пояснил министр.

И добавил, что, соответственно, все средства будут возложены на украинского агрария. А это - десятки долларов на тонне продукции.

Сольский также отметил, что того количества судов, которые проходят через пролив, пока недостаточно.

"Основной вопрос, который Украина пытается решить - это контроль на Босфоре, работа JCC. Переговоры идут непросто. Количество кораблей, которые идут на выход и на вход, явно недостаточно, и это та вещь, которая мешает сильно и украинскому фермеру, и украинскому трейдеру, и нашим клиентам. Потому что зерно все более дорогое и непрогнозированное для стран, которые с нами торгуют", - пояснил министр.