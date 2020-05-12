День победы в Киеве и заявление премьера Грузии: новости за выходные

Украина отметила День победы, премьер Грузии выступил с заявлением из-за назначения Михаила Саакашвили, на украинской антарктической станции погиб экспедитор. Подробнее о том, что произошло на выходные, 9-11 мая, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире

Коронавирус распространяется в регионах Украины. За сутки Минздрав зафиксировал 416 новых заражений и 17 летальных случаев COVID-19 в стране. Всего количество инфицированных достигло 15648 больных, умерли 408 украинцев, вылечились 3288 пациентов. За сутки наибольшее количество зараженных выявлено в Черновицкой, Львовской, Ровенской областях и Киеве.

В мире 11 мая зафиксировали почти 65 тыс. новых заражений коронавирусной болезнью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Worldometers.

Кроме того, за последние сутки зарегистрировали 2,8 тыс. смертей от коронавируса. Больше всего, 758, в США.

Премьер Грузии выступил с заявлением из-за назначения Саакашвили

Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михеила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины. Об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария, сообщает издание "Новости-Грузия".

Гахария пояснил, что отозвали посла только для того, чтобы провести консультации на тему, "как защитить наши отношения от авантюристов".

Зеленский назвал условия для отправки заробитчан за границу

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отпускает всех заробитчан при условии, если другая страна берет на себя обязанности за их проживание, медицинскую страховку. Об этом заявил президент на брифинге в Закарпатской области, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский заявил, что важно понимать, чтобы завтра человека, которого взяли на работу в другой стране, "не выбросили на улицу".

Админнарушения и автопробеги: как прошел День победы в Киеве

Полиция Киева на День победы составила четыре административных протокола, в целом мероприятия прошли без существенных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщается, несмотря на многочисленныя предупреждения, все же некоторые граждане нарушали действующее законодательство о декоммунизации и установленные правила карантина. Полицейские составили четыре административных протокола: один по ст. 173-3 (Изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты, - ред.), а остальные - по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина, - ред.) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

У берегов Африки похитили с судна экипаж, в составе которого мог быть украинец

Неизвестные напали у берегов Африки на судно под флагом Коморских островов, с которого похитили двух членов экипажа, среди них мог быть гражданин Украины. Как передает РБК-Украина, об этом говорится в сообщении портала Dryad Global, специализирующегося на проблемах безопасности мореплавания.

Речь идет о грузовом судне RIO MITONG. Его атаковали скоростным лодкой, количество людей на борту лодки не установлено.

На украинской антарктической станции погиб экспедитор

На станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЕ) Василий Омельянович. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

Предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем.

Аналитики прогнозируют снижение курса доллара

В течение ближайшей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,9 грн", - сказал он.

Сплошная аномалия: синоптики резко изменили прогноз погоды на лето

Погода в Украине летом 2020 будет холодной и жаркой, сухой и дождливой одновременно. Однако синоптики предупреждают, что даже при комбинировании разных погодных условий, фермерам придется не легко. По данным синоптиков, такой необычный характер погоды вызван изменениями климата и влиянием человека на природу.

Климатолог Надежда Максименко объясняет: природа стремится к балансу, и если зима холодная, то лето должно быть жарким. Но все же, несмотря на аномально теплую зиму в этом году, лето вряд ли будет холодным.