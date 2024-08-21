День пам'яті жертв тероризму. 6 історій українців, які загинули внаслідок російських атак

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські загарбники щодня вбивають цивільних і військових, дорослих і дітей. 21 серпня - Міжнародний день пам'яті та поминання жертв тероризму, тож згадаємо декого з тих, чиї життя обірвалися внаслідок російських злочинів.

Волонтерка Ірина Фількіна, Буча

5 березня 2022 року в Бучі загинула Ірина Фількіна, якій у квітні мало б виповнитися 53 роки. Її тіло знайшли після того, як російські окупанти залишили місто. Фото розстріляної жінки із червоним манікюром облетіло весь світ, проте її ім'я стало відоме лише згодом.

У Фількіної залишилося двоє доньок, які мешкали у передмістях Києва, але після повномасштабного наступу РФ встигли евакуюватися за кордон. Ірина ж, за їхніми словами, виїздити відмовилася - лишилась допомагати людям.

Деякий час жінка провела у торговому центрі "Епіцентр" - готувала їжу для місцевих, які там переховувалися.

5 березня Ірина все ж таки спробувала виїхати з Бучі, проте в машині, яка вивозила людей, не лишилося вільних місць, тож жінка вирішила повернутися додому на велосипеді.

Діти її відмовляли. Переконували, що це небезпечно. Проте Ірина зауважила, що все буде добре, адже вона може "гори звернути". На жаль, додому жінка так і не доїхала.

Пізніше у мережі опублікували відео з безпілотника (зняте до 10 березня 2022 року), на якому видно, як людина котить чорний велосипед вулицею Яблунською (такий був у Ірини), а потім її розстрілюють російські солдати. На іншому відео з цієї ж вулиці було видно жінку в синій куртці, яка лежала поряд із велосипедом.

Рідні до останнього відмовлялися вірити, що це Ірина. Проте згодом, коли світ облетіло сумнозвісне фото Reuters, вони впізнали матір - за рукою та манікюром.

Ірина Фількіна (фото: facebook.com/victims.of.russia)

Пенсіонер Володимир Чередніченко, Ірпінь

Володимир Чередніченко - випускник Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, колишній співробітник Музичної спілки, потерпілий від аварії на Чорнобильській АЕС (мав інвалідність 1-ї групи та перебував на пенсії за станом здоров'я).

До повномасштабного вторгнення РФ чоловік мешкав у Києві, окремо від дружини Надії, проте влітку 2021 року жінка забрала його до себе в Ірпінь (на той час Володимиру вже було складно самостійно доглядати за собою).

24 березня 2022 року російські військові на броньованій техніці заїхали на вулицю Мечникова в місті Ірпінь.

Спершу загарбники обстріляли житлову п'ятиповерхівку, а згодом почали гатити запальними снарядами по будинку, в якому на той момент і мешкав 75-річний Володимир зі своєю дружиною Надією.

Внаслідок обстрілу дім подружжя та розташований неподалік гараж загорілися. Жінка змогла вивести Володимира, що пересувався на ходунках, із палаючого будинку.

Намагаючись врятуватися, чоловік відкрив ворота та вийшов на дорогу, де перебували російські військові. Вони розстріляли Володимира з автоматів і вбили Надію.

У Чередніченка залишилися дочка, син та онука.

Володимир Чередніченко (фото: facebook.com/victims.of.russia)

Сонячна дівчинка Ліза, Вінниця

14 липня 2022 року росіяни спрямували ракетний удар по центру міста Вінниця, внаслідок чого загинули та постраждали багато людей. Однією з жертв терористичної атаки стала 4-річна Ліза Дмитрієва.

На момент обстрілу дівчинка разом із мамою Іриною поверталась з розвиткового логопедичного заняття. У соціальних мережах жінка часто розповідала про власне материнство та досвід виховання Лізи - дівчинки з синдромом Дауна.

Із чоловіком Артемом жінка була розлучена, проте батько підтримував зв'язок із донькою.

У 2021 році Ліза навіть долучилась до зйомок різдвяного ролика першої леді Олени Зеленської.

Проте життя цієї дівчинки забрав ворожий удар. Ірина, отримавши важкі травми, потрапила до реанімації.

Ліза Дмитрієва (фото: victims.memorial)

Дводенний Сергійко, Вільнянськ

У ніч на 23 листопада 2022 року в місті Вільнянськ Запорізької області внаслідок ракетного удару на території місцевої лікарні було зруйновано двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення.

"На той момент у відділенні перебувала одна породілля із новонародженою дитиною, а також лікар. У результаті атаки немовля 2022 року народження загинуло", - повідомили у ДСНС.

Згодом стало відомо, що мати загиблого немовляти - Марія Кам'янецька - разом із чоловіком Віталієм Подляновим й трьома дітьми жили у селі Новосолоне Запорізької області.

Про вагітність жінка дізналась наприкінці лютого 2022 року, коли російські війська почали наступ на Україну, проте вирішила залишитись на Батьківщині де жили всі її родичі.

Вранці 20 листопада Марія народила здорового хлопчика, якому дали ім'я Сергій. Вдома на нього чекали 7-річний старший братик і сестрички (навесні сім'я навіть планувала переїхати у більший будинок, щоб місця вистачало всім).

Близько 2 години ночі 23 листопада Марія погодувала сина та вклала його у ліжечко біля себе (вони були єдиними пацієнтами в палаті).

Проте вже незабаром жінка почула тріск - перший удар в іншій частині міста. Після цього вибух пролунав зовсім поруч - цегляні стіни пологового відділення на другому поверсі було розтрощено. На ліжко Марії впала бетонна плита.

Попри біль від травм і забиті димом та пилом легені, жінка дісталась до ліжечка Сергійка, але воно виявилось порожнім. Дитину під час вибуху з нього викинуло.

Знайшовши телефон Марія ввімкнула ліхтарик і почала шукати немовля серед уламків. Вона кликала на допомогу й благала прибулих на місце події рятувальників знайти сина.

Згідно з даними ОГП, Сергійко став одним із наймолодших загиблих на війні, адже прожив лише два дні (йому навіть не встигли видати свідоцтво про народження).

Письменниця Вікторія Амеліна, Краматорськ

27 червня 2023 року російська армія атакувала кількома ракетами місто Краматорськ.

Одна з них влучила у будівлю ресторану Ria Lounge, де на той момент перебувала 37-річна письменниця й громадська діячка Вікторія Амеліна (разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників).

В епіцентрі вибуху опинились також багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, в яких повилітали вікна, шибки й двері.

1 липня серце Амеліної перестало битися в Лікарні імені Мечникова у Дніпрі.

Згодом голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький підтвердив, що однією з жертв російського ракетного удару по Краматорську стала письменниця родом зі Львова Вікторія Амеліна.

"Вона отримала поранення несумісне з життям", - уточнив посадовець.

Він нагадав також, що Амеліна була письменницею, громадською діячкою, членкинею Українського ПЕН, засновницею Нью-Йоркського літературного фестивалю на Донеччині.

Від початку повномасштабної війни Вікторія документувала воєнні злочини РФ на деокупованих територіях.

Вікторія Амеліна (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Сім'я Путятіних, Харків

Ввечері 9 лютого 2024 року російські безпілотники влучили по нафтобазі у Харкові, внаслідок чого стався витік пального і спалахнула пожежа. Тоді згоріло щонайменше 15 будинків, а семеро людей (серед яких - троє дітей), загинули. Ще низка осіб зазнали поранень.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що внаслідок цинічної атаки держави-агресора загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури - 35-річна Путятіна Ольга Сергіївна, її чоловік та троє їх синів.

Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу - майже 4, а найменшому Павлу - лише 10 місяців.

"Сім'я опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку", - уточнили в ОГП.

Сім'я Путятіних (фото: facebook.com/victims.of.russia)